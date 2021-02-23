Ушла из жизни исполнительница роли радистки Кэт актриса Екатерина Градова

Москва. 22 февраля. Kazakhstan Today - Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась на 75 году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает РИА Новости, обстоятельства смерти пока не известны.
Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни... Сердце разрывается", - написала Мария Миронова в Instagram.
Екатерина Градова - советская актриса театра и кино, родилась в 1946 году в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.
Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинный чулок" и "Место встречи изменить нельзя". С 1971 по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым.
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