Ушла из жизни исполнительница роли радистки Кэт актриса Екатерина Градова

Москва. 22 февраля. Kazakhstan Today - Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась на 75 году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , обстоятельства смерти пока не известны.

Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни... Сердце разрывается", - написала Мария Миронова в Instagram.

Екатерина Градова - советская актриса театра и кино, родилась в 1946 году в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинный чулок" и "Место встречи изменить нельзя". С 1971 по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства