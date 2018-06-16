Узнать размер своей базовой пенсии теперь можно через eGov.kz

Астана. 16 июня. Kazakhstan Today - АО "Национальные информационные технологии" запустило новый сервис по получению Справки по расчету размера базовой пенсионной выплаты, передает Kazakhstan Today.

Воспользовавшись данным сервисом, расположенным на главной странице портала eGov.kz, пенсионер получает справку о том, в каком размере он будет получать новую базовую пенсионную выплату. Для получения справки можно зайти на портал без ЭЦП, авторизовавшись лишь по ИИН, и при помощи SMS-пароля или ЭЦП подтвердить свой запрос.

"Главная цель интегрирования информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК, ЕНПФ и портала электронного правительства - это возможность получения всей информации о своих пенсионных отчислениях и накоплениях, не выходя из дома. Теперь, при изменениях расчетов базовой пенсионной выплаты, граждане пенсионного возраста смогут получить необходимую информацию в режиме онлайн", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов.

Как напомнили в пресс-службе компании, на портале электронного правительства можно заказать услуги: "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) ЕНПФ" и "Получение справки о пенсионных отчислениях". Услуги расположены в категории "Гражданам", рубрика "Трудоустройство и занятость", раздел "Трудовые отношения". Данные услуги оказываются бесплатно.

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