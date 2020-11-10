В 14 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - По данным РГП "Казгидромет" 9 ноября в 14 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности", - сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

В Нур-Султане ожидается дождь, снег, гололед, ветер 9-14 порывы до 23 метров в секунду.

В Акмолинской области - туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской области - туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ветер 17-22 метров в секунду.

В Атырауской области ветер 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ветер 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы до 28 метров в секунду.

В Костанайской области туман, гололед, ветер 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

В Кызылординской области пыльная буря, ветер 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Мангистауской области ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области ветер 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области дождь, снег, туман, ветер 15-20 метров в секунду.





В связи с выпадением осадков и заморозками образуется гололед, вследствие чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

МЧС рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать.

При штормовых предупреждениях, когда сила порывов ветра достигает 15-20 и даже 30 метров в секунду, рекомендуем придерживаться основных правил по технике безопасности в населённых пунктах различного типа. При шквалах и шторме в условиях маленьких городов и мегаполисов можно тоже пострадать. Все окна в доме или квартире при сильных шквальных ветрах должны быть плотно закрыты.

С незастеклённых балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.). Были случаи, когда с угловых застеклённых балконов слетали старые окна вместе с рамами при ураганах.

Оказавшись на улице в шторм следует держаться как можно дальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), автобусных остановок, линий электропередачи, а также деревьев. Осмотритесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям), так как они могут упасть.

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии до его стихания.

Следует особо внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей и не парковать под ними автотранспорт, так как дерево может упасть или разломиться его ветки, которые также могут быть опасны при падении. Также особо опасны гнилые и старые, а также одиноко стоящие деревья.

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