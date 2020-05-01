Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - В 8 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 30 апреля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, возможен град. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане днем ожидаются гроза, возможен град, ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

В Восточно-Казахстанской области гроза, град, шквальный ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ветер 15-20 метров в секунду, порывы 18 метров в секунду.

В Туркестанской области гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области гроза, ветер 15-20 метров в секунду, в Костанайской области гроза, туман, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, в Павлодарской области гроза, ветер 15-20 метров в секунду.

Комитет по чрезвычайным ситуациям призывает граждан следить за изменениями погоды. "Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. При штормовых предупреждениях, когда сила порывов ветра достигает 15-20 и даже 30 метров в секунду, рекомендуем придерживаться основных правил по технике безопасности в населённых пунктах различного типа. При шквалах и шторме в условиях маленьких городов и мегаполисов можно тоже пострадать", - отметили в ведомстве.

Все окна в доме или квартире при сильных шквальных ветрах должны быть плотно закрыты. С незастеклённых балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.).

Оказавшись на улице в шторм следует держаться как можно дальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), автобусных остановок, линий электропередачи, а также деревьев. Осмотритесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям), так как они могут упасть.

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии до его стихания.

Следует особо внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автотранспорт. Также особо опасны гнилые и старые, а также одиноко стоящие деревья.

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