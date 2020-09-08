В аэропорту Алматы начали делать тесты на COVID-19

Алматы. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы начали делать тесты на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.



В лаборатории Центра тестирования, открытой в терминале Международного аэропорта Алматы, можно сделать ПЦР, ИФА-тест и экспресс-тест на антитела, сообщили в пресс-службе аэропорта.



ПЦР (3 гена, 1 локализация) - мазок берется из ротоглотки, за три часа до анализа нельзя принимать пищу, чистить зубы, полоскать рот, жевать жевательную резинку, рекомендуется также час воздержаться от курения. Срок - 1 день, результат на русском или английском языке направляется на e-mail. Стоимость - 15 500 тенге.



ПЦР (3 гена, 2 локализации) - мазок берется из ротоглотки и носоглотки, предварительная подготовка не требуется. Срок - 1 день, результат на русском или английском языке направляется на e-mail. Стоимость - 17 500 тенге.



ИФА-тест на антитела из венозной крови. Срок - 1 день, результат на русском или английском языке направляется на e-mail. Стоимость - 9 000 тенге.



Экспресс-тест на антитела. Срок - 15 минут. Стоимость - 7 000 тенге.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства