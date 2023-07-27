В акимате Алматы прокомментировали снятие плит на мосту на Сейфуллина  

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Гранитные плиты на мосту на проспекте Сейфуллина через Большой Алматинский канал изымаются для очистки, целые камни будут возвращены в исходное положение, рассказали в акимате Алматы.





Полностью опровергается распространяемая в социальных сетях фейковая информация об уничтожении целых гранитных камней. Согласно сообщению профильного управления, меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 1980-х годов качественное гранитное покрытие остается на месте", - сообщили в городском акимате.





Мост на пересечении проспекта Сейфуллина с Большим Алматинским каналом (БАК) был возведен в 80-х годах прошлого века. С тех пор по данному мостовому сооружению не проводились ремонтные работы. В разные годы в рамках текущего ремонта выполнялись работы только по частичному, штучному восстановлению сломанных, изношенных плит.





В облицовке моста используются два материала: с правой стороны - цельные гранитные камни, с левой стороны - со стороны проезжей части пр. Сейфуллина - пиленные гранитные плиты, толщиной 20 миллиметров.









Цельные массивные гранитные камни с рваной поверхностью, находящиеся в хорошем состоянии, не будут заменены: их изымают для очистки и шлифовки, далее они подлежат повторному использованию и монтированию на данном участке. Отмечается, что при визуальном осмотре на участке были выявлены дефекты в виде сдвига гранитных плит на лестничных сходах, наблюдалось отслоение гранитных плит на подпорных стенах и самом сооружении. Все это создавало угрозу безопасности пешеходов. В рамках ремонтных работ данные плиты также будут очищены и возвращены в исходное положение.





Пиленные плоские гранитные плиты со стороны проезжей части проспекта Сейфуллина тоже имеют дефекты и крошение. Эти плиты будут заменены на аналогичные. Общее количество демонтированных и замененных плит не превысит 25 процентов.





Вместе с тем, учитывая распространяемую в социальных сетях недостоверную информацию о якобы низком качестве новых материалов, сообщаем: устанавливаемые гранитные плиты имеют сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре данных государственной системы технического регулирования. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированные облицовочные плиты сделаны из природного камня - гранита (месторождения Желтау, Майкуль и Жалгыз-5)", - добавили в ведомстве.





Завершение работ планируется до конца июля.





Отмечается, что ремонт моста проводится по запросу жителей Турксибского района в целях обеспечения безопасности пешеходов.





Дополнительно 10 июля управлением городской мобильности Алматы будет проведен специальный пресс-тур для представителей СМИ, посвященный ремонту моста на проспекте Сейфуллина через БАК.



