В Акмолинской области увеличен ввод жилья

Кокшетау. 17 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской области вопросы развития доступного жилья в перечне приоритетных задач, передает Kazakhstan Today.





В регионе в этом году увеличен ввод жилья, особенно большие объемы строительства ведутся в Кокшетау. С начала 2018 года горожане стали новоселами 1172 квартир и индивидуальных жилых домов. До конца 2018 года еще 267 семей станут счастливыми обладателями нового жилья, сообщает управление внутренней политики региона.





Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи дает программа 7-20-25, действующая уже полгода. Акмолинская область в числе первых по стране приступила к ее реализации.





С момента запуска программы, в Кокшетау на участие в этой программе подана 251 заявка, из них одобрены 194.





В ее реализации участвует порядка 15 строительных организаций. Среди них ТОО "Эстет строй", "Алуа", "КГС "Сауда" и многие другие.





Все материалы, которые используются на строительство многих жилых домов, произведены местной строительной компанией "Регион строй".





Для эффективной реализации ипотечной программы в области разработан трехлетний план на 2019-2021 годы по строительству инженерных сетей для многоквартирных жилых домов.





В целом область темпы по вводу жилья планирует обеспечивать на уровне 8%, с ежегодным приростом на 380-400 квартир, что позволит довести к 2030 году обеспеченность жильем на 1 человека до 30 квадратными метрами.





Ожидается, что в целом все эти меры окажут позитивное влияние на развитии ипотечного рынка и обеспечении акмолинцев доступным жильем. А это значит, что еще больше кокшетауцев смогут обрести свое жилье, устроить семейный очаг, обеспечить комфортные условия себе и своим детям, повысить качество жизни", - отметили в управлении.





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