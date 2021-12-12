В Акмолинской области прошел форум молодых педагогов

Фото: УВП Акмолиской области

КОКШЕТАУ. 11 ДЕКАБРЯ - В областном центре состоялся форум молодых педагогов "Егемен елдіѕ ўстазы", посвященный 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Форум направлен на объединение молодых педагогов региона для создания единого творческого педагогического сообщества, развитие гражданских и общественных инициатив молодежи, вовлечение в активную творческую деятельность, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

В мероприятии приняли участие молодые педагогические работники, являющиеся победителями и призерами различных конкурсов, имеющие достижения в спорте, культуре, искусстве, литературе, а также ветераны педагогического труда и ровесники Независимости.

До начала форума гости и участники смогли ознакомиться с выставкой творческих работ молодых педагогов из различных уголков региона.

Собравшихся приветствовал руководитель управления образования области Бейбит Жусупов.

Вы являетесь талантливыми, энергичными личностями с активной жизненной позицией, даете качественное образование и достойное воспитание нашим детям. За свой недолгий педагогический путь, Вы успели сделать себе имя победами на профессиональных конкурсах. Мы искренне радуемся каждому вашему достижению. Каждый ваш успех - это шаг в светлое будущее нашей страны", - отметил спикер.

На мероприятии выступили учитель географии общеобразовательной школы №5 города Атбасара Бахтияр Матчанов и ветеран педагогического труда Жанат Хасенова.

Приятной миссией стала церемония награждения педагогов дипломами и благодарственными письмами управления образования за высокие результаты в профессиональной и творческой деятельности.

В завершении все участники исполнили специально написанный к форуму гимн Союза молодых педагогов Акмолинской области.

К слову, в организациях образования региона работают более 3000 молодых педагогов в возрасте до 30 лет.