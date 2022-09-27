В Актау приостановили незаконное строительство многоэтажки

АКТАУ. 26 СЕНТЯБРЯ - Несогласные с возведением высотки жители 14-го микрорайона сообщили о приостановлении строительства многоэтажного дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам жителей дома № 5 в 14-м микрорайоне, в департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области им официально сообщили, что направили исковое заявление о признании недействительным договора, заключенного между ТОО "Юпитер Строй" и городским отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Данный материал находится на рассмотрении в судебных органах.

Уже три дня, как говорят жители дома № 5, строительство жилого комплекса приостановлено, сообщает региональное издание Lada.kz

По данным издания, в начале августа прошлого года жители 14-го микрорайона выразили свое несогласие с запланированным строительством перед домами № 4 и № 5 высотного жилого дома. Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.

Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведенный 11-этажный дом в итоге может рухнуть.

Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.

Чиновники предоставили генеральный план 14-го микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.

Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее. Люди в итоге посчитали, что чиновники "водят их за нос".

Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это, строительство продолжалось.



