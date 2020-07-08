В Актау сбежавшего от частного владельца льва усыпят, если не найдут ему новый приют

Актау. 7 июля. Kazakhstan Today - В Актау две недели назад из частного дома сбежал лев Симба . Неравнодушные граждане пытаются пристроить хищника в цирки или зоопарки, и если его нигде не примут, то животное придутся усыпить, передает Kazakhstan Today

Сегодня Симба чувствует себя хорошо, он находится на содержании цирка, который вынуждено задержался в Актау из-за пандемии по COVID-19. Спасибо коллективу цирка, который сам оказался в сложной ситуации, но не отказал и приютил львенка на время, пока хозяин должен был укрепить клетку и провести все необходимые процедуры, иначе льва давно бы усыпили", - рассказал в Facebook директор организации "ЭкоМангистау" Кирилл Осин.

По его словам, позже хозяин льва отказался забирать животное. А приютивший льва цирк должен скоро уехать и не может забрать его с собой.

По словам Осина, артисты столичного цирка выразили готовность взять животное на попечение, но руководство цирка отказалось взять в штат юного львёнка. Зоозащитники надеются на помощь зоопарков.

Если кто-то знает или располагает контактами зоопарков, прошу вас поделиться в личку. Я понимаю, это не котенка пристроить, но нужно решить вопрос как можно скорее, а иначе Симба может быть усыплен навсегда. Животное не виновато ни в чем. Ему сейчас 1,7 года, молодой, упитан, содержался у бывшего хозяина хорошо, относительно ручной (в умелых и профессиональных руках дрессировщики цирка с ним хорошо общаются). Не для содержания в частном доме!!!" - пишет автор поста.

Он также обратился к акиму Актау Нурдаулету Килыбаю с просьбой оказать поддержку, поговорить с акимом Шымкента на предмет возможности забрать льва в зоопарк.

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