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В Актюбинской области у ребенка подтвержден диагноз "менингококковая инфекция"13.06.2018
Общество  20:29

Актобе. 13 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Актюбинской области лабораторно подтвержден диагноз у ребенка, который был госпитализирован 10 июня 2018 года с подозрением на менингококковую инфекцию, передает Kazakhstan Today.

"На сегодняшний день больной продолжает лечение в отделении реанимации Областной клинической инфекционной больницы. Состояние ребенка стабильное, в динамике отмечается улучшение", - сообщили в пресс-службе Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По информации ведомства, все контактные обследованы, за ними установлено медицинское наблюдение, результаты обследований отрицательные.


В очаге противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме.

Напомним, что по состоянию на 13 июня 2018 года в Республике Казахстан с начала 2018 года зарегистрировано 60 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 12 случаев с летальным исходом: в Алматы - 6 случаев, в Алматинской области - 3 случая, Южно-Казахстанской - 2 случая и Кызылординской - 1 случай.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК.
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