В Актобе пенсионерка в 105 лет дает бата по WhatsApp

Актобе. 1 октября. Kazakhstan Today - Жакибай Бисенгалиевой сейчас 105 лет. Она работала дояркой в колхозе. Сейчас пенсионерка живет с внуком, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", у бабушки было трое детей, один умер маленьким, дочь - 15 лет назад, остался один сын.

Как рассказала сноха Сандина, бабушка, хоть ей и больше 100 лет, читает, сама ухаживает за собой и на здоровье не жалуется. Любимое занятие долгожительницы - смотреть телевизор. Она следит за новостями: интересуется, чем занимается президент, какова ситуация с коронавирусом в РК и в мире, не пропускает сериалы, сейчас ей полюбился "Сулейман султан".

Бабушка получает 80 тысяч тенге. Половину отдает родственникам, половину оставляет себе на шашу и подарки. Женщина любит ходить на тои, но в последнее время их нет и ей немного скучно. Ее бата среди родственников - самое ценное. Как почтенную представительницу рода ее просят провести обряд тусау кесер и другие, и бабушка охотно соглашается. Сейчас бата она дает онлайн по WhatsApp.

Накануне праздника аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил пенсионеров с Днем пожилых людей.

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