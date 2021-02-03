Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник, 2 февраля, передает Kazakhstan Today.

Погода на территории Казахстана ожидается без существенных изменений: на юге, юго-востоке и востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра, связанные с прохождением фронтальных разделов, а на остальной территории под влиянием отрога антициклона сохранит погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Туркестанской области местами ожидается туман, ночью - гололед.

В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.





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