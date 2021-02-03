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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

02.02.2021 13096
Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник, 2 февраля, передает Kazakhstan Today.
 

Погода на территории Казахстана ожидается без существенных изменений: на юге, юго-востоке и востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра, связанные с прохождением фронтальных разделов, а на остальной территории под влиянием отрога антициклона сохранит погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед. 
 
В Туркестанской области местами ожидается туман, ночью - гололед. 
 
В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

 

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