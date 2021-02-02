Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед. Ветер южный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.
2 февраля в горных районах Туркестанской области ночью ожидается гололед. Местами ожидается туман.
Днем 2 февраля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.
2-3 февраля в Карагандинской области местами ожидается туман.
2 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 85-90%.
2 февраля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.
2 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма составляет 85-90%.
2 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали о погоде в феврале. В первые дни февраля на севере Казахстана ожидается потепление.
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