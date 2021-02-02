В первые дни февраля на севере Казахстана ожидается потепление

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 2-4 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, ложбина Атлантического циклона, смещаясь по территории Казахстана с запада на восток, принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололед, низовую метель, усиление ветра, а также повышение температуры воздуха на северной половине. Южные регионы будут находиться под влиянием высотного гребня, который обусловит солнечную погоду без осадков.

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