АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Алматинском зоопарке родились более 130 детенышей диких животных. Об этом рассказал руководитель управления культуры Алматы Гани Майлибаев на брифинге Региональной службы коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Майлибаев поделился новостями о достижениях Алматинского зоопарка. Там родились 130 детенышей диких животных, а также состоялся запуск нового вольера для медведей и гиен.

Спикер отметил, что это положительно сказалось на динамике посещений. В этом году зоопарк посетили 565 289 человек, это на 200% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава управления также рассказал, что в рамках программы "Рухани жангыру" Объединением музеев города Алматы в этом году проведена республиканская онлайн-акция "МузейFEST-2021".

С начала года на базе музеев проведено более 30 выставок, организовано 248 мероприятий. Учитывая реалии пандемии, это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил он.

Также Майлибаев рассказал о запланированном строительстве отдельно стоящей двухэтажной пристройки производственного корпуса к зданию Государственного театра кукол. В новом здании будут изготавливаться фрагменты декораций, детали костюмов, а также производиться пошив кукол.





медвежата и верблюжонок . Ранее сообщалось, что в Алматинском зоопарке на свет появились лисята

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