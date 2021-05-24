В Алматинском зоопарке родились лисята

Фото из открытых источников

АЛМАТЫ. 23 МАЯ - В начале апреля у лисы Лизы родились четверо лисят: три мальчика и девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили представители зоосада в Instagram , обычно лисы прячут малышей, пока они не окрепнут, поэтому показать посетителям их смогли только сейчас.

Мама Лиза и папа Плутон прибыли к нам от населения в 2018 и 2019 годах. В нашем зоопарке лисы едят: говядину, перепелок, творог, разнообразные фрукты и овощи. Иногда их угощают чёрным хлебом, потому что лисы его очень любят", - рассказали в зверинце.

Напомним, 8 марта у пары двугорбых верблюдов Алматинского зоопарка родился верблюжонок . А 1 января у тянь-шаньских медведей Курманбека и Герды появились на свет два медвежонка.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства