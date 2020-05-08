В Алматинской области открыли седьмой сервисный акимат

Талдыкорган. 7 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в рамках проекта "Жетісу - адалдык аланы" в здании отдела занятости и социальных программ села Жансугурова Аксуского района Алматинской области состоялось открытие Сервисного акимата, передает Kazakhstan Today.

Открытие центра провели аким Аксуского района Есим Базарханов и первый заместитель руководителя департамента Антикоррупционной службы Жандос Жумабаев.

Всего в области с прошлого года открыто семь сервисных акиматов в районах, городах и сельских округах области.

Сервисный акимат представляет собой эффективное сочетание работы государственных органах в формате Open-space, неотъемлемой частью которого является высокое качество оказания услуг, основанное на клиентоориентированности сотрудников и создании комфортных условий для граждан. В данном центре будут оказаны 49 различных государственных услуг.

Еще одно преимущество сервисного акима - это возможность получать государственные услуги в одном здании, без поиска отделов, расположенных в разных уголках городов и районов, отметили в пресс-службе акима Алматинской области.

После открытия сервисного акимата гости осмотрели центр и пообщались с сотрудниками. Уникальная площадка предполагает оказание широкого комплекса услуг для граждан в режиме одного окна. Центр оснащен зонами комфортного ожидания, технически оснащенными рабочими местами, установлены информационные стенды, организован уголок самообслуживания. Также при центре функционирует комната матери и ребенка и просторный конференц-зал для проведения разного формата образовательных и деловых мероприятий.

В целях сокращения уровня и формирование всеобщего неприятия коррупции, повышения доверия граждан к институтам государственной власти и формирования антикоррупционной культуры при сервисном акимате функционирует офис " Жетысу - адалдык аланы ".

Напомним, миссией проекта "Жетісу - адалдык аланы" является сокращение уровня коррупции, формирование всеобщего неприятия коррупции, повышение доверия граждан к институтам государственной власти в Алматинской области. В рамках реализации подписан Устав проекта "Жетісу - адалдык аланы", создан специально оборудованный и оформленный проектный офис на базе акимата области. В проектном офисе организована деятельность проектных групп по приоритетным направлениям из числа сотрудников ЦГО и областных управлений, представителей гражданского общества.

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