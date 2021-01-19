В Алматинской области закрыто движение на участке трассы Ушарал - Достык

Талдыкорган. 18 января. Kazakhstan Today - Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщило о закрытии для всех видов автотранспорта движения на участке автодороги республиканского значения Ушарал - Достык, передает Kazakhstan Today.

С 09.00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, буран, метель, отсутствие видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Ушарал - Достык (от села Коктума до села Достык) Алакольского района Алматинской области", - проинформировали в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в настоящее время обстановка стабильная, находится на контроле. Дорожными службами проводится очистка автодороги. На автодороге находятся 9 грузовых автомашин, водители ожидают на станции "Достык".

Автомобильное и железнодорожное сообщение Ушарал - Достык проходит по участку, называемому Джунгарскими воротами. Особенностью данного горного прохода являются сильные ветры - до 70 метров в секунду", - напомнили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства