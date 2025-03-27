ЕАБР профинансирует разработку ТЭО для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС в КыргызстанеЕАБР профинансирует разработку ТЭО для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС в Кыргызстане
26.03.2025, 19:19 30436
В Алматы автодилер заплатил штраф в 88 млн тенге за навязывание допуслуг
Навязывание дополнительных услуг потребителям запрещено законодательством
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алмалинского района провела анализ на предмет соблюдения прав потребителей со стороны автосалонов Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Ряд автосалонов города систематически навязывали клиентам дополнительные услуги (сигнализация, затемнение автостекол, коврики и другие комплектующие за дополнительную оплату), тем самым нарушая их права и действующее законодательство.
На основании акта прокурорского надзора департаментом по защите и развитию конкуренции Алматы проведено расследование с привлечением ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" к административной ответственности с наложением штрафа на сумму более 88 млн тенге. В настоящее время штраф полностью оплачен", - говорится в сообщении надзорного органа.
В прокуратуре пояснили, что навязывание дополнительных услуг потребителям запрещено законодательством Республики Казахстан.
Ранее АЗРК приняты меры антимонопольного реагирования в отношении компаний, таких как "Моторная компания "Астана моторс", Orbis Auto, Mercur Autos, Toyota Tsusho Kazakhstan, "Автоцентр Актобе", Zhayik Motors, "Евразия Моторс Шымкент" и других, за навязывание дополнительного оборудования, аксессуаров и иных услуг. В результате вмешательства АЗРК были приняты антимонопольные меры против автодилеров, замеченных в навязывании потребителям дополнительных оборудования и услуг. Эти меры помогли сократить практику принудительных продаж, которые увеличивали общую стоимость автомобилей и ограничивали выбор потребителей.
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26.03.2025, 19:42 28241
В СКО жителей поселка переселят из-за угрозы затопления
Фото: акимат СКО
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Петропавловск. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень воды в Сергеевском водохранилище продолжает подниматься. В зоне риска находятся поселок Заречный и дачные участки, расположенные в пойме реки. Акимат города принял решение о переселении жителей индивидуального жилищного строительства (ИЖС) поселка Заречный и переносе соцобъектов, сообщает пресс-служба акимата СКО.
Аким Петропавловска Серик Мухамедиев встретился с председателями дачных сообществ, чтобы еще раз обсудить волнующие их вопросы и провести разъяснительную работу.
В городе насчитывается 107 дачных сообществ, 28 тысяч дачных домиков, 7,5 тысячи из которых расположены в пойме реки Есиль. В случае бурного половодья эти строения затопит самыми первыми. Эти участки в пойме реки Есиль предоставлялись вам в советское время для садоводческой деятельности, а не для того, чтоб люди жили здесь круглогодично. Зная, что данные участки находятся под риском затопления и здесь должны быть только дачи, некоторые жители возвели здесь коттеджи площадью 100 и более квадратных метров без необходимой разрешительной документации", - сказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.
Напомним, 25 марта в результате обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов, что привело к подтоплению семи дворовых территорий и медицинского центра в селе Бесагаш Талгарского района. По предварительным данным, основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки.
26.03.2025, 18:25 29431
Мальчику изрезали лицо в Астане: в Казахстане намерены усилить ответственность опекунов за отказ от лечения
Фото: depositphotos.com
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прорабатывают вопрос об усилении ответственности опекунов за отказ от лечения, после того как в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на мальчика, сообщила в кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Данная мама не хотела принимать этот диагноз, отказывалась от лечения и т.д. У ребенка были перерывы в лечении, которые, конечно же, дали соответствующие осложнения в виде той клиники, которую мы, к сожалению, видели. Поэтому сегодня мы прорабатываем вопрос в том числе и по модернизации всей службы, и том числе по усилению ответственности со стороны опекунов за отказ от лечения", - заявила министр.
По ее словам, ребенок находится на стационарном лечении по решению суда.
Напомним, 12 февраля в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему несколько ножевых ранений. Ребенка госпитализировали. Подростка отправили в психиатрический стационар.
26.03.2025, 11:10 44616
Казахстанцы смогут проверить объекты долевого строительства в eGov Mobile
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут проверить законность строящихся объектов долевого строительства в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.
Новый сервис позволит гражданам превентивно проверять рисковые капиталовложения в недвижимость и минимизировать угрозу недобросовестных долевых строителей. Теперь сервис доступен всем гражданам в мобильном приложении eGov Mobile. Это еще один шаг к прозрачности и безопасности рынка недвижимости в Казахстане!" - подчеркнула вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова.
По данным министерства, сервис перенаправляет пользователя в информационную систему "Жилищный портал", где представлена подробная информация обо всех законно строящихся объектах долевого строительства, имеющих гарантию Казахстанской жилищной компании или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков.
Чтобы получить информацию по объектам, пользователю достаточно выполнить 3 простых шага: зайти в приложение eGov Mobile, перейти в раздел "Главная" и нажать на кнопку "Другие сервисы". Затем из перечня сервисов найти "Жилищный портал" и нажать на кнопку для перехода на страницу. После чего для поиска объекта на "Жилищном портале" пользователю необходимо ввести БИН, наименование застройщика или жилого комплекс", - пояснили в ведомстве.
Ранее сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы.
Напомним, за 2023 год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
26.03.2025, 08:57 50391
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием западного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-востоке, востоке страны ожидаются осадки (преимущественно дождь), на юге - сильные осадки (дождь, снег).
По РК ожидается туман, на западе, юге, востоке - усиление ветра, на юге - пыльная буря.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +2, +4 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +7, +9 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +9, +11 °C.
26.03.2025, 08:42 51166
В трех областях Казахстана на автодорогах введены ограничения движения
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 26 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".
В частности, в Актюбинской области ограничения введены на 3-92-м км автодороги Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз (город Кандыагаш - город Эмба).
В Костанайской области - на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
В Северо-Казахстанской области - 4-7-й км автодороги "Обход Петропавловск" (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 45 единиц спецтехники и 57 специалистов.
25.03.2025, 09:24 98846
В Казахстане ограничено движение на трех трассах в трех областях
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 25 марта в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".
Актюбинская область:
- автодорога Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз км 3-92 (г. Кандыагаш - г. Эмба).
Костанайская область:
- нейтральная зона казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка.
Северо-Казахстанская область:
- автодорога "обход г. Петропавловска" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 62 единицы спецтехники и 96 специалистов.
Ранее в СКО участок республиканской трассы закрыли до апреля.
24.03.2025, 17:39 150591
В горах Алматинской области сохраняется лавинная опасность
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Конаев. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматинской области до 30 марта сохраняется лавинная опасность, сообщили в областном ДЧС.
В горах Алматинской области в период с 24 марта по 30 марта 2025 года сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", - говорится в сообщении ДЧС.
По данным ведомства, на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.
В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега, пояснили спасатели.
Напомним, 22 марта самопроизвольно сошедшая лавина частично перекрылаавтодорогу, ведущую от города Есик к озеру Есик. Лавина сошла на двух участках, на одном - объемом 15 кубометров, на другом - объемом 17,5 кубометра. 23 марта лавина сошла в 08.28 на 23-24-м км автодороги областного значения Тургень - урочище Батан в Енбекшиказахском районе.
24.03.2025, 15:41 137991
Двух тонувших рыбаков спасли в области Жетысу
Один из рыбаков оказался в воде из-за опрокидывания ложки, а второй бросился его спасать
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Талдыкорган. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу спасли двух тонувших рыбаков на техническом пруду.
Вечером 23 марта в дежурную часть полиции Ескельдинского района поступило сообщение, что на техническом пруду перевернулась лодка и двое мужчин оказались в ледяной воде, не в силах выбраться на берег, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, один из рыбаков, 62-летний мужчина, из-за опрокидывания лодки оказался в воде. Его 36-летний товарищ бросился на помощь, но сам вскоре начал тонуть, поскольку ледяная вода быстро отняла силы.
Услышав крики о помощи, полицейский прыгнул в ледяную воду и поплыл к утопающим.
Один из рыбаков был полностью обессилен, к тому же его нога запуталась в рыболовной сети. Второй держался за перевернутую лодку, но терял силы от холода", - рассказали в полиции.
На подмогу полицейский вызвал дежурного спасателя ДЧС, который начал вытаскивать второго мужчину. Почти одновременно на место прибыла следственно-оперативная группа. Один из ее сотрудников обвязался веревкой и нырнул в воду, чтобы помочь остальным выбраться на берег.
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