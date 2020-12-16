В Алматы инвалиды оставались без помощи в выходные и праздники

Алматы. 15 декабря. Kazakhstan Today - Прокуратура Алматы выявила нарушение прав инвалидов первой группы. Выяснилось, что они не получали помощь в выходные и праздничные дни, передает Kazakhstan Today.

Согласно законодательству, уход за инвалидом первой группы осуществляется индивидуальным помощником (специалист, оказывающий социальные услуги по сопровождению инвалида от места проживания до пункта назначения и обратно, а также при посещении инвалидом государственных органов и иных организаций).

Их деятельность финансируется за счет государственных средств и контролируется КГУ "Управление социального благосостояния города Алматы".

Между тем прокуроры выявили факты непредоставления социальных услуг индивидуальными помощниками инвалидам первой группы в выходные и праздничные дни", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что нарушения были допущены в связи с отсутствием в договоре нормы, обязывающей индивидуального помощника предоставлять услуги инвалиду первой группы в выходные и праздничные дни, что противоречит действующему законодательству.

По акту надзора прокурора Медеуского района условия договора приведены в соответствие с требованиями законодательства, восстановлены права 2729 инвалидов и в настоящее время услуги предоставляются без ограничений, включая выходные и праздничные дни", - сообщили в пресс-службе.

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