В Алматы мошенник-ловелас обманул женщин на 15 млн тенге

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - В Алматы сотрудники управления криминальной полиции задержали мошенника-ловеласа, передает Kazakhstan Today.

"На днях в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что на одном из популярных сайтов знакомств ей написал неизвестный мужчина под ником "Александр39", с целью знакомства для заключения брака. Установлено, что этот мужчина длительное время вел с потенциальными "спутницами" переписку, выбирал женщин исключительно среднего возраста. Он признавался им в своих чувствах, обещая вступить в брак", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

По его информации, подозреваемый очень легко входил в доверие к женщинам.

На каком-то этапе общения некто Александр под различными предлогами выманивал у женщин денежные перечисления на свой электронный кошелек. Таким образом, ему удалось завладеть обманным путем очень солидной суммой - свыше 15 миллионов тенге", - отметил Есен Искаков.

Вчера во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступлениями удалось оперативно выявить и задержать подозреваемого - жителя Алматы 1980 года рождения.

На допросе подозреваемый сообщил, что с начала текущего года он создавал фейковое имя на сайтах знакомств и размещал чужую фотографию, скачанную из Интернета в свободном доступе.

В настоящее время досудебное расследование проводится по части 2 статьи 190 УК РК. Вина совершенных им преступлений доказана. Между тем граждан, пострадавших от действий указанного лица, просим обратиться в УКП ДП города Алматы или позвонить телефонам: 298-49-86 и 8-701-555-49-08", - уточнил подполковник Искаков.

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