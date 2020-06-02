В Алматы в центре Antikor Ortalygy обсудили новые подходы формирования идеологии добропорядочности

Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - В Алматы на брифинге Антикоррупционной службы обсудили новые подходы формирования идеологии добропорядочности, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Сегодня празднуется Международный день защиты детей - один из самых важных международных праздников. Департаментом ко дню защиты детей разработан Мурал "Оз елінді бузба" , он расположен между улицей Мендикулова и проспектом Достык, комиксы на антикоррупционную тематику и 4 баннера вывешены по городу. Как показывает мировой опыт, самая эффективная борьба с коррупцией и ее профилактика достигаются там, где повышается роль общества, обеспечивается транспарентность решений и формирование высокой антикоррупционной культуры. В этой связи впервые в Казахстане система образования, власть и гражданское общество интегрировались для создания единой инфраструктуры в целях предупреждения и противодействия коррупции", - сказал на брифинге первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции (ДАПК) Алматы Данияр Таумурат.

По его словам, запущенный агентством проектный офис "Sanaly urpaq" реализует меры, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание среди студентов и школьников. Основные задачи офиса - культивирование академической честности у всех представителей сферы образования и внедрение новых антикоррупционных механизмов.

Проектный офис "Sanaly yrpaq" совместно с общественным фондом "Центр прикладных исследований "Талап" в текущем и в 2019 году провели среди студентов вузов республики онлайн-опрос на тему: "Сталкивалась ли Вы с коррупцией?" (взятка, подарки, личные связи). Статистика за этот год показала, что 94% процента опрошенных студентов не сталкивались с коррупцией, а в прошлом году данный показатель был на уровне 73,5%. Вышеуказанные меры свидетельствует, что проводимая работа Агентства и проектного офиса "Sanaly urpaq" будут продолжены", - сообщил Данияр Таумурат.





Сервисный центр создан во исполнение концепции "Слышащего государства", озвученного президентом страны на ежегодном послании, а также, для обеспечения удобства граждан, оперативного и эффективного взаимодействия с ними.

Задачей центра является внедрение проактивного принципа предоставления услуг, оказание их через удобные современные каналы с использованием технологичных решений и обеспечением высокого уровня сервиса.

Сервисный центр представляет собой эффективное сочетание работы Open-space и Front office, неотъемлемой частью которого является наличие высокой организационной культуры, основанной на клиентоориентированности и вовлеченности сотрудников.

Так на первом этаже расположены отдельные офис-кабины для приема граждан, для процессуального офицера и кабина для проектного офиса "Алматы - адалдык аланы". Также оказываются услуги других проектов, таких как "Акселератор добра", "Адал комек", "Protecning business and investments".

В целях обеспечения взаимодействия со средствами массовой информации, оперативного информирования общественности о предпринимаемых мерах и объективного освещения деятельности Антикоррупционной службы на втором этаже размещен пресс-центр департамента. На его площадке будут проводиться пресс-конференции, брифинги, семинары, встречи, интервью руководства и сотрудников, заседания Специальной мониторинговой группы и проектного офиса "Алматы - адалдык аланы".

В целом данный центр позволит повысить эффективность взаимодействия гражданского общества с Антикоррупционной службой, а также положительно скажется на имидже ведомства, как открытого и доступного государственного органа", - отметил спикер.

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