В Алматы неизвестные сломали более 30 молодых деревьев  

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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители района возле озера Сайран обнаружили поломанными десятки молодых саженцев, - Жители района возле озера Сайран обнаружили поломанными десятки молодых саженцев, сообщает первый канал "Евразия".





По данным телеканала, акации, катальпы, вяз посадили два года назад, и деревья уже пошли в рост. Всего вдоль реки сломаны 36 деревьев.





Отмечается, что нарушители переломали деревья именно на том участке аллеи, где с двух сторон по краям ограничен обзор видеокамер.





Как сообщил руководитель отдела экологии Ауэзовского района Алматы Ализат Сеитбаев, ущерб составляет более миллиона тенге.





Вандалам грозит штраф в размере 111 тыс. тенге, и если их найдут, то обяжут посадить новые деревья.







