14.08.2024, 08:34 74691
В Алматы неизвестные сломали более 30 молодых деревьев
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители района возле озера Сайран обнаружили поломанными десятки молодых саженцев, сообщает первый канал "Евразия".
По данным телеканала, акации, катальпы, вяз посадили два года назад, и деревья уже пошли в рост. Всего вдоль реки сломаны 36 деревьев.
Отмечается, что нарушители переломали деревья именно на том участке аллеи, где с двух сторон по краям ограничен обзор видеокамер.
Как сообщил руководитель отдела экологии Ауэзовского района Алматы Ализат Сеитбаев, ущерб составляет более миллиона тенге.
Вандалам грозит штраф в размере 111 тыс. тенге, и если их найдут, то обяжут посадить новые деревья.
Ранее на варварское обращение с деревьями на улице Рихарда Зорге пожаловались жители Алматы.
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15.08.2024, 21:30 4926
17 жителей ЗКО заразились инфекциями после помощи стоматологов и хирургов
В 2023 году было зарегистрировано девять случаев
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Уральск. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За шесть месяцев 2024 года в области зарегистрировали 17 случаев заражения различными инфекциями при оказании медицинской помощи. Из них девять случаев произошли в стоматологических организациях, пять случаев - в хирургических медицинских организациях, три случая - в роддомах, сообщает портал "Мой город"
В 2023 году зарегистрировали девять подобных случаев.
Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, что после этого в стоматологических организациях организовали семинар "Требования к стоматологическим организациям и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи среди стоматологических организаций".
15.08.2024, 16:46 17351
На состояние общественных мест и разбитые дороги казахстанцы могут пожаловаться через мобильное приложение
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сервис "Таза Қазақстан" доступен в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает Telegram-канал портала eGov.kz.
Как пояснили разработчики, с помощью сервиса пользователи могут фиксировать проблемы на фото и передавать информацию ответственным структурам для дальнейшего решения. Пользователям доступны заявки по широкому спектру проблем, связанных с состоянием дорог, парков, подъездов, освещением, а также санитарным состоянием общественных и частных территорий.
Стоит отметить, что жалобы на состояние дорог регулярно поступают от жителей Алматы. В частности, жители Турксибского района города Алматы пожаловались на дорожные работы на улице Гете. Там дорожную разметку нанесли, не залатав ямы. А по улице Орманова ямы более месяца доставляли неудобства участникам дорожного движения. В Бостандыкском районе Алматы дорожное покрытие по улице Утегенова после раскопок не восстанавливали в течение нескольких месяцев.
15.08.2024, 11:10 28071
Свыше 768 млн тенге переплатили казахстанцы за отопление
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 768 млн тенге переплатили жители Республики Казахстан за услуги теплоснабжения, сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана.
За прошедший отопительный период 2023-2024 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 768 157,39 тысячи тенге с учетом НДС", - проинформировали в комитете.
В частности, в региональном разрезе перерасчет составил:
- в Астане - 2 279,97 тысячи тенге;
- в Алматы - 95 405,36 тысячи тенге;
- в Шымкенте - 20 208,83 тысячи тенге;
- вобласти Абай - 13 594,64 тысячи тенге;
- в Алматинской области - 18 100,47 тысячи тенге;
- в Акмолинской области - 33 522,87 тысячи тенге;
- в Атырауской области - 10 698,19 тысячи тенге;
- в Актюбинской области - 37 701,48 тысячи тенге;э
- в Восточно-Казахстанской области - 354 460,65 тысячи тенге;
- в Жамбылской области - 15 098,45 тысячи тенге;
- в области Жетісу - 6 073,80 тысячи тенге;
- в Западно-Казахстанской области - 1 187,85 тысячи тенге;
- в Костанайской области - 31 998,48 тысячи тенге;
- в Кызылординской области - 38 588,60 тысячи тенге;
- в Мангистауской области - 60 948,78 тысячи тенге;
- в Павлодарской области - 4 128,56 тысячи тенге;
- в Северо-Казахстанской области - 24 136,77 тысячи тенге;
- в Туркестанской области - 23,64 тысячи тенге.
При этом для потребителей области Улытау и Карагандинской области применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха", - добавили в пресс-службе.
Напомним, расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт выросли на 11% за год.
14.08.2024, 18:25 60886
Разгуливающий по Алматы осужденный сын депутата Даулета Турлыханова попал на видео
Фото: кадр из видео
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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Разгуливающим по ночным улицам города Алматы осужденный сын депутата мажилиса Даулета Турлыханова - Нурасыл Болат попал на видео, передает корреспондент агентства.
Видео выложено примерно в 3 утра, а в 23 часа он не должен быть дома? Более того, мне сказали, что место его регистрации, а соответственно и пробации, город Астана, а видео снято ночью в городе Алматы. Столько нарушений, что у меня большие вопросы к КУИС", - написала на своей странице в Сети адвокат Анна Чернова.
В Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан прокомментировали информацию.
Приговор в отношении данного осужденного поступил на исполнение в службу пробации 14 августа текущего года. В соответствии с законодательством пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учет осужденного", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении Болата Нурасыла - сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова за избиение супружеской пары.
14.08.2024, 16:33 64166
Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы вновь остались без электричества
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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы микрорайон Нур Алатау Бостандыкского района в очередной раз без уведомления жителей отключили от электроснабжения, отключение длится уже несколько часов, многочасовые отключения происходят регулярно, передает корреспондент агентства.
Жители в жару остались с неработающими холодильниками, кондиционерами, насосами и прочей техникой, не считая света, мобильной связи, интернета и прочих необходимых людям возможностей.
Ранее на постоянные отключения электричества пожаловались жители Турксибского района Алматы.
Алматинцы регулярно выражают обеспокоенность тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучреждениях и прочих объектах города. В Алматы наблюдалась аномальная жара.
Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - высказалась алматинка.
14.08.2024, 11:20 68901
Количество машин на дорогах Казахстана выросло на 12% за год
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Количество машин на дорогах Республики Казахстан выросло на 12,3% за год.
На 1 июня 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 5,5 млн автотранспортных средств - на 12,3% больше, чем годом ранее. В том числе 4,8 млн из них пришлось на легковые автомобили, 540,8 тысячи - на грузовые автомобили, 114,1 тысячи - на автобусы", - информирует energyprom.kz.
По данным аналитиков, больше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в Алматы: 635,6 тысячи, годовой рост - на 11,7%.
Также среди лидеров оказались Алматинская область, Астана, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области. При этом меньше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в Улытауской, Абайской и Жетысуской областях.
Отмечается, что обеспеченность легковыми автомобилями в личной собственности в Казахстане на 1 июля 2024 года была такова: на 100 человек приходилось 22,8 автомобиля против 18,4 годом ранее.
Если же рассматривать возраст автотранспортных средств, к сожалению, придется констатировать, что по дорогам страны по-прежнему в основном колесит автохлам. На 1 июня 2024 года количество машин старше 20 лет достигло 2,5 млн , от 10 до 20 лет - 1,3 млн. Число новых автотранспортных средств возрастом до 3 лет составило всего 335,2 тысячи, от 3 до 7 лет - 670,2 тысячи, от 7 до 10 лет - 666,5 тысячи", - добавили аналитики.
Ранее в Алматы предложили проверять автомобили на соответствие экостандартам.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
Жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Стоит отметить, что количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
13.08.2024, 19:56 88186
В Мангистауской области обещают ввести в эксплуатацию новый опреснительный завод в 2025 году
Мощность нового завода составит 50 тысяч кубометров в сутки
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Жанаозен. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токмак Каракиянского района Мангистауской области проводится в соответствии с графиком производства работ, сообщает пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз".
Новый завод мощностью 50 тысяч кубометров в сутки позволит полностью обеспечить нужды населения и предприятия Жанаозена в питьевой воде.
Вместе с производственными объектами опреснительного завода идет строительство инженерной инфраструктуры.
На сегодня смонтировано около 150 километров из 200-километрового (две нитки) водопровода, предназначенного для подачи опресненной воды до Жанаозена.
Ранее отсутствие воды вынудило жителей Актау перекрыть дорогу и запустить петицию с требованием решить проблему.
Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
13.08.2024, 15:39 92551
Этаж крупного бизнес-центра сносят в Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Третий этаж и мансарда бизнес-центра Parasat на улице Муратбаева, 63, будут демонтированы по решению суда, сообщили в акимате Алматы.
По данным управления градостроительного контроля, эти конструкции были возведены без разрешений.
После внеплановой проверки собственнику ТОО "Parasat Samex Co LTD" было выдано предписание убрать незаконные постройки, но требования не были выполнены. Суд удовлетворил иск управления и решил, что демонтаж необходимо провести", - сказано в сообщении акимата.
Собственник уже начал снос при участии судебных исполнителей.
В ведомстве добавили, что всего в рамках борьбы с незаконным строительством с начала прошлого года в Алматы было демонтировано 44 незаконных объекта, включая жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.
Ранее в Алматы снесли незаконный таунхаус.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?