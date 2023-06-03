В Алматы обнаружили подпольный детский сад

Детсад работал без разрешительных документов, а детей содержали в антисанитарных условиях

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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Дошкольное учреждение функционировало без разрешительных документов, а детей содержали в антисанитарных условиях, сообщает - Дошкольное учреждение функционировало без разрешительных документов, а детей содержали в антисанитарных условиях, сообщает Almaty.tv





Видео со встревоженными родителями, требующими у работников детсада вернуть одежду ребенка, вмиг разлетелось по соцсетям. Автор заверяет, что в этом двухэтажном доме организовали подпольный детский сад.





Скандальное учреждение находится в микрорайоне Жас Канат. Визуально здание не похоже на детский центр. Вывесок нет, ворота закрыты. Обитатели дома утверждают, что они на безвозмездной основе присматривают за детьми свои родственников.





В свою очередь соседи утверждают, что в этом жилом объекте обучаются как минимум два десятка детей. И продолжается это вот уже как два года.





Мы слышали от знакомых, что там нет кроватей, дети спят на полу, им стелят матрасы. Видим там постоянно детей, родители привозят и забирают. Сама я отдала детей в государственный садик", - сказала соседка Альбина Абдрахманова.





Об этом инциденте сразу же узнали санэпидемиологи. По их словам, владельцам этого дома никто никаких разрешительных документов на ведение подобной деятельности не выдавал. Они работают незаконно.





Данный садик, который был отражен в социальных сетях, на контроле у нас не состоит. Разрешительных документов не получал. Разрешительным документом является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта", - сообщила заместитель руководителя УСЭК Турксибского района Илона Бекоева.





Специалисты рады бы начать проверку на объекте, но необходимы письменные жалобы от родителей. Если же нарушения подтвердятся, то владельцам грозит солидный штраф и, скорее всего, закрытие нелегального бизнеса.





Ранее в Алматы началось комплектование групп в детские сады. В дошкольные организации планируется принять порядка 13 000 детей.



