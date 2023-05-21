20.05.2023, 14:32 36811
Занимающих должности директоров школ и детсадов свыше семи лет проверят на коррупцию
В целях открытости процедур назначения директоров организаций образования будет создана база высококвалифицированных педагогов и кадрового резерва руководителей организаций образования
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Талдыкорган. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Директоров школ и детских садов, занимающих должности более семи лет, проверят на причастность к коррупции, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на совещании по вопросам противодействия коррупции в сфере образования.
Министерством просвещения совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции проводится анализ коррупционных рисков при финансировании организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. По предварительным данным анализа, имеются значительные коррупционные риски, связанные с конкурсными процедурами, трудоустройством, обеспечением местами детей в детсадах и школах, а также длительной несменяемостью директоров учреждений. Принято решение о проверке всех руководителей, занимающие должности более семи лет", - заявил Гани Бейсембаев.
Кроме того, в целях открытости и прозрачности проведения процедур назначения директоров организаций образования министерством будет создана база высококвалифицированных педагогов и кадрового резерва руководителей организаций образования.
Необходимо кардинально пересмотреть все направления образовательной деятельности и провести комплексную работу по искоренению коррупции в учреждениях. Следует тщательно изучить вопрос корыстных интересов, должностное поведение каждого директора и бухгалтера. Работа руководителей областных управлений образования также будет оцениваться по этим показателям", - подчеркнул министр просвещения.
Министерством созданы мониторинговые группы с привлечением сотрудников территориальных подразделений, Агентства по противодействию коррупции, акиматов, депутатов маслихатов всех уровней и общественности. В регионах в ближайшее время начнется "образовательный аудит", который охватит деятельность всех районных, городских отделов и областных управлений образования.
Напомним, четвертая часть преданных суду за коррупцию - сотрудники органов внутренних дел.
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21.05.2023, 12:26 6261
Новый терминал увеличит пассажиропоток аэропорта Алматы в два раза Эксклюзив КТ
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Реализация проекта нового международного терминала аэропорта Алматы увеличит пропускную способность вдвое, до 14 миллионов пассажиров в год, сообщили журналистам в пресс-туре на объект в рамках конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона.
Мы купили этот аэропорт в мае 2022 года, начали строительство нового международного терминала, так как одна из ключевых проблем была в том, что пропускная способность старого терминала 2,7 млн пассажиров в год. За год мы пропустили уже 7,2 млн пассажиров. Планируется увеличение пропускной способности воздушной гавани до 14 млн пассажиров в год", - рассказал старший вице-президент Международного аэропорта Алматы, руководитель административного управления Фатих Омюр.
По мнению инвесторов, модернизация действующих объектов и строительство нового терминала в целях увеличения пропускной способности и количества рейсов, расширения сети маршрутов и повышения качества обслуживания клиентов сделают аэропорт Алматы одним из крупнейших воздушных хабов на пространстве Центральной Азии.
Официально завершение строительства объекта запланировано на август 2024 года, но строительная компания предполагает возможное сокращение сроков реализации. В настоящее время проект завершен на 59,16%.
В ходе строительства аэропорта будут расширены парковочные зоны, появятся две лаундж-зоны площадью 800 и 1 тысяча квадратных метров по обе стороны нового терминала. Рассматривается установка капсульных отелей для удобства транзитных пассажиров.
Как заверил член исполнительного комитета TAV Construction Джимхур Каур, относительно сейсмоустойчивости нового терминала - все соблюдено согласно всем законодательным нормам. На этапе реализации проекта учитывается опыт строительства аэропортов в Стамбуле и Дубае. Здание максимально устойчивое к землетрясениям.
Также разрабатывается мастер-план на ближайшие 30 лет со множеством инноваций, о которых сообщат позднее.
В сентябре 2021 года Евразийский банк развития в составе синдиката кредиторов присоединился к проекту расширения и модернизации Международного аэропорта Алматы. Сумма финансирования ЕАБР - 40 млн долларов США. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с TAV Airports.
Новый терминал станет первым аэропортом в Центральной Азии, сертифицированным по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE). Отмечается, что при строительстве используется передовой международный опыт в применении стандартов EDGE в части ресурсоэффективности за счет высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.
Проект демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС. В синдикат кредиторов входят: ЕАБР, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG.
Проект отмечен международной премией IJ Global Awards по итогам 2021 года как сделка года - DFI Deal of the Year.
Участие в расширении аэропорта Алматы - очередной этап реализации ЕАБР ключевого инвестиционного мегапроекта "Евразийский транспортный каркас".
Напомним, снос VIP-терминала Алматинского аэропорта 1936 года постройки, признанного памятником архитектуры, вызвал большое возмущение общественности. Мажилисмен Константин Авершин в своем депзапросе на имя генерального прокурора РК Берика Асылова отметил, что снос аэропорта требует бескомпромиссной и прозрачной оценки со стороны государственных надзорных органов.
Безусловно, воздушная гавань крупнейшего в стране мегаполиса нуждается в модернизации. Но, уверен, существуют способы сделать это без ущерба историческим объектам и в консенсусе с общественностью", - подчеркнул депутат.
В пресс-службе аэропорта пообещали, что перенос VIP-терминала на новое место будет осуществлен с сохранением первоначального облика и всех декоративных элементов.
21.05.2023, 10:15 8556
Алматинский фривей: открытие БАКАД ожидается в июне Эксклюзив КТ
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Открытие Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги ожидается в июне этого года, сообщил старший исполнительный директор дирекции по транспорту и инфраструктуре ЕАБР Маргулан Абдиров.
В пресс-туре Евразийского банка развития в рамках конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона журналистам показали новую алматинскую автодорогу.
В настоящее время технадзор проводит последнюю проверку БАКАД, строительство которой шло 50 месяцев. Алматинцы и все заинтересованные в реализации проекта ждут момента открытия около 15 лет.
Договор концессии о реализации проекта автодороги был подписан в 2018 году, период его действия составляет 20 лет. За пять лет построили БАКАД, следующие 15 лет - срок эксплуатации и содержания дороги. По завершении действия договора БАКАД будет передана в государственную собственность.
БАКАД: какой будет новая дорога
Автодорога является скоростной, и расчетная скорость движения транспортных средств составляет 120-140 километров в час. БАКАД ограждена по всей протяженности, препятствуя появлению человека или животного на пути.
Протяженность дороги 66 километров, на которых расположены 7 транспортных развязок по направлениям в Узынагаш, Бишкек, Шамалган, Комсомол, Талдыкорган и Хоргос, Шелек, Талгар. На большей части автодороги предусмотрено 6-полосное движение. Построено 43 мостовых сооружения, в числе которых железнодорожный мост и надземные пешеходные переходы.
Дорога оснащена 125 камерами видеонаблюдения и 96 камерами для распознавания госномеров. Сведения будут передаваться в операционной центр БАКАД. К примеру, на дороге данного класса запрещены остановки транспорта и пешеходные перемещения, эта информация будет фиксироваться и передаваться в компетентные органы.
На БАКАД установлено 12 арок контроля свободного потока (free flow). Также определены банки, через которые будет взиматься оплата за проезд, это "Банк ЦентрКредит", "Каспи" и "Халык банк".
Законопроект о тарифах проезда по Большой Алматинской кольцевой автодороге опубликован МИИР и находится на этапе подписания. Напомним, что предварительная стоимость разового проезда по БАКАД для легковых автомобилей - 241,5 тенге. Сумма оплаты варьируется в зависимости от установленного МРП и вида транспорта.
Кроме того, определенными преференциями будет пользоваться население прилегающих к БАКАД районов, а именно жители Илийского, Карасайского и Талгарского районов. Они смогут использовать месячную абонентскую плату за проезд.
Чему будет способствовать реализация проекта
● БАКАД позволит вывести транзитные потоки за пределы Алматы, вследствие чего снизится уровень загрязнения воздуха.
● Сокращение транспортных заторов и времени в пути. По расчетам специалистов, строительство Большой Алматинской кольцевой дороги разгрузит улицы мегаполиса на 60%.
● Улучшение пропускной способности и конкурентоспособности транзитных маршрутов, проходящих через Казахстан.
● Расширение региональной и международной торговли, поскольку проект является частью трансконтинентальной магистрали Западная Европа - Западный Китай.
● Стимулирование применения ГЧП-механизма. БАКАД - первый инфраструктурный ГЧП-проект в рамках государственного гарантирования.
Субъекты финансирования БАКАД
БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора.
Объект финансируется синдикатом трех банков: Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития (135 млн долларов США) и Исламский банк развития. Общая стоимость проекта составила 743 млн 116 тысяч долларов США.
Консорциум БАКАД состоит из четырех компаний: две турецкие (Alarko Holding и Makyol) и две корейские компании (SK ecoplant и Korea Expressway Corporation). Последняя является лидирующей в силу объемов накопившегося опыта содержания платных дорог не только в Корее, но и за ее пределами. Финансирование осуществляется в соотношении 78% заемных средств и 22% - средства данных компаний.
Во время строительства надзор проводился техническим консультантом, выбранным заказчиком и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Технадзор осуществлялся совместно с казахстанской компанией "Сапа". Помимо этого, технадзор проводили кредиторы, проверяя не только техническую часть, но и финансовую и юридическую.
Проект строительства БАКАД признан ежегодной премией PFI Awards 2020 транспортной сделкой года в Европе.
Ранее сообщалось, что мегапроект ЕАБР "Евразийский транспортный каркас", для развития которого и была построена БАКАД, удостоен премии ADFIAP Sustainable Awards 2023.
В декабре прошлого года в МИИР официально сообщили о завершении строительства автодороги.
21.05.2023, 09:09 12736
Ливни с грозами, ураганный ветер и жара: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 21 мая
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в воскресенье, 21 мая, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, в том числе град, гроза и шквал.
21 мая ночью в Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на северо-западе, в центре, днем в центре области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
В центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на юге и востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге Северо-Казахстанской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
На востоке в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер 25 метров в секунду.
В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на горных перевалах области 15-20 метров в секунду.
В Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем 21 мая на западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью на севере, юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
Днем на востоке, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге и востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
20.05.2023, 19:49 29566
Легализация автомобилей-конструкторов в Казахстане начнется 22 мая
В полиции ознакомили с алгоритмом процесса легализации
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Легализация автоконструкторов в Казахстане начнется с 22 мая и продлится до 1 июля 2023 года.
В полиции ознакомили с последовательностью действий по легализации автомобилей конструкторов:
1. подача онлайн-заявки и ее электронная регистрация (всем владельцам автоконструкторов будет направляться уведомление об автоматическом отказе и необходимости предоставления имеющихся документов сотруднику процессингового центра в спецЦОНах);
2. сотрудник ПЦ в ручном режиме проверяет достоверность имеющихся документов на транспортное средство (ТС) и в случае его соответствия критериям "автоконструктора" включает автоконструктор в электронный лист одобрения;
3. заявитель вновь подает онлайн-заявку и уже по электронному листу одобрения проходит предварительную проверку и направляется на пункт осмотра с предоставлением ТС для проведения сверки экспертом-криминалистом;
4. после успешного прохождения сверки заявитель предоставляет в ЦОН все необходимые документы, в том числе диагностическую карту, и уплачивает государственные пошлины и сбор в размере 200 000 тенге.
Легализация продлится до 1 июля 2023 года.
Напомним, правила регистрации автомобилей-конструкторов утверждены в Казахстане.
20.05.2023, 15:43 36006
Рейс из Алматы в Шымкент задерживается на 8 часов из-за неполноценной работы посадочной полосы в аэропорту прилета
Совершить посадку с противоположной стороны ВПП невозможно из-за временного закрытия по причине образования искусственных препятствий (построек)
Фото: pexels.com
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Шымкент. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Fly Arystan сообщила о задержании почти на восемь часов рейса Алматы - Шымкент из-за неполноценной деятельности взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шымкента.
Fly Arystan информирует, что рейс КС7103 Алматы - Шымкент, вылетающий в 13.10 20 мая, задерживается в связи с неблагоприятными погодными условиями в Шымкенте, а именно - сильный попутный ветер и густой туман. Вылет из Алматы запланирован на 20 мая в 21.05 местного времени.
Задержка данного рейса в свою очередь повлечет задержку рейса KC7104 Шымкент - Алматы запланированного на 15.00 20 мая из-за позднего прибытия борта. Вылет предварительно перенесен на 22.55 20 мая по времени Шымкента.
Совершить посадку с противоположенной стороны взлетно-посадочной полосы не представляется возможным из-за его временного закрытия по причине образования искусственных препятствий (построек), влияющих на безопасность полетов. Ситуация c неполноценной деятельностью ВПП осложняет положение всех пассажиров данного рейса, а также негативно влияет на деятельность авиакомпании, в частности это необходимость совершать повторные заходы, уход на запасной аэродром, возврат на аэродром вылета и другие не запланированные меры", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.
В компании не владеют официальной информацией о сроках полноценного возобновления работы взлетно-посадочной полосы аэропорта Шымкента и выражают надежду, что уполномоченные органы в скорейшем времени разрешат эту острую проблему.
Пассажирам задерживающихся рейсов предлагают следующую поддержку:
1) при задержке более двух часов пассажирам предлагаются прохладительные напитки;
2) при задержке более четырех часов - горячее питание. По вопросам предоставления напитков и питания пассажиров просят обращаться к представителям Fly Arystan в аэропорту;
3) при задержке вылета более 5 часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест.
Если билеты были куплены на официальных каналах продаж - мобильное приложение FlyArystan или сайт FlyArystan.com, самостоятельно через "Управление бронированием", - добавили в авиакомпании.
Напомним, депутаты потребовали навести порядок в сфере строительства и земельных отношений. Мажилисмены выразили возмущение застройкой на земельных участках, целевое назначение которых не позволяет такое строительство, в том числе в рекреационной и водоохраной зонах, на охранной зоне международного аэропорта, на тектонических разломах, на красных линиях и др.
В декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
По информации КГА, для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков.
19.05.2023, 15:41 71216
Стая лебедей впервые поселилась на Карагандинском водохранилище
Очевидцы насчитали семь пар лебедей
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Караганда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Караганды сняли на Федоровском водохранилище позитивное видео. На водоеме обосновалась стая лебедей. Очевидцы утверждают, что видят лебедей впервые.
Девушка, снявшая это событие на видео, не скрывает радостных эмоций. Картина действительно очень красивая! Эти величественные и красивые водоплавающие птицы прилетели к нам парами. Те, кто видел их вживую, насчитали 7 пар", - пишет сайт eKaraganda.
Карагандинский орнитолог Зауреш Шерембаева назвала это событие радостным и приятным.
Я часто слышала, что лебеди останавливались в Астане и на озерах в Акмолинской области. У нас такое случалось реже. Я, конечно, как специалист очень рада! То, что стая лебедей решила остановиться на нашем Федоровском водохранилище, говорит о том, что им подошли наши условия. На Федоровском водохранилище они действительно есть. Лебеди в основном питаются растительностью, водорослями и мелкой рыбой. Также известно, что эти птицы сами выбирают места для стоянок и гнездования", - рассказала Зауреш Шерембаева.
Орнитолог предполагает, что лебеди вполне могут остаться на Федоровском водохранилище, чтобы построить гнезда и вывести свое потомство. Сейчас тепло, рыба в водоеме есть, водоросли тоже. Все условия есть. Единственное, что может угрожать их благополучию, - это люди.
Я очень надеюсь, что наши карагандинцы просто порадуются такому приятному событию и не станут их обижать или не дай бог даже охотиться на них. Тем более что у нас, у мусульман, лебеди - это священные птицы. И суровое наказание ждет тех, кто решит их обидеть!" - говорит орнитолог.
В ноябре прошлого года на замерзающем озере близ Петропавловска спасли двух серых лебедей.
Также замерзающего краснокнижного лебедя спасли в Костанае.
19.05.2023, 14:49 73336
Несколько районов Алматы на сутки отключат от холодной воды
Воду отключат в связи со строительством дорожно-транспортной развязки на пересечении улиц Бухтарминская и Кульджинский тракт
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В течение следующей недели несколько жилых массивов Алматы и Алматинской области планируют отключать от подачи холодного водоснабжения.
Как сообщили в ГКП "Алматы су", воду будут отключать в связи со строительством дорожно-транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская и Кульджинский тракт и выносом водоводов.
В период 1-го этапа работ 21 мая с 22.00 до 09.00 23 мая подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные на территории:
- Турксибского района в мкр. Нуршашкан, мкр. Кайрат;
- Талгарского района Алматинской области в поселках Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш, в том числе жилых комплексах "Аспан Сити", "Алтын Сити", "Нурия", "Достар", Nomad City, Tomarix City, "Бесагаш", на коммерческих объектах, расположенных вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д.).
С 23.00 24 мая до 9.00 26 мая без воды останется ЖК "Nomad City".
В рамках выполнения завершающего, 3-го этапа работ с 22.00 28 мая до 09.00 30 мая водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- Турксибский район, мкр. Нуршашкан, мкр. Кайрат;
- Талгарский район Алматинской области, поселки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш. В том числе жилые комплексы "Аспан Сити", "Алтын Сити", "Нурия", "Достар", Nomad City, Tomarix City, "Бесагаш", коммерческие объекты расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д.).
Ранее в Алматы часть зданий на день отключали от горячей воды в связи с реконструкцией теплосетей.
Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва, на которой был утвержден генплан развития города, заявил, что в городе высокий уровень износа инженерных сетей, доходящий до 80%. По его словам, нужно изменить подходы к тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг.
19.05.2023, 11:07 76216
19 мая отмечается 101 год со дня организации пионерского движения
Фото: Depositphotos
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 19 мая, исполняется 101 год со дня создания пионерской организации. Она просуществовала 69 лет. За это время в рядах пионеров побывало более 200 млн человек.
Ежегодно 19 мая в Советском Союзе отмечали День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Именно в этот день в 1922 году Всероссийская конференция комсомола приняла решение о создании пионерских отрядов, пишет life.ru.
В советское время ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников, пионерские парады и митинги, сообщает Википедия.
Пионерами в СССР были дети 9-14 лет. Вступление в пионеры - один из самых узнаваемых символов СССР, пионерия стала важной вехой в жизни каждого советского школьника. Движение прекрасно сплачивало и воспитывало детей, отмечается на сайте smolpatriot.ru.
Главная цель пионерского движения состояла в воспитании подрастающего поколения в духе социалистического общества. Детям прививались патриотизм, трудолюбие, коллективизм. Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Для пионеров было особой честью участвовать во всех ярких парадах, посвященных знаковым датам советской истории.
Члены пионерской организации боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, проводили субботники. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и в колхозах наравне со взрослыми, помогали ухаживать за ранеными бойцами в госпиталях, выступали перед ними с концертами, отправляли теплые вещи для воинов на передовую. А многие подростки-пионеры сами сражались с фашистами на фронте и в партизанских отрядах. Более 20 тысяч юных ленинцев были награждены медалями "За оборону Москвы". Трое пионеров - Толя Шумов, Вася Коробко, Володя Казначеев - удостоены ордена Ленина. Многие пионеры отдали свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, четверо из них посмертно удостоены звания Героя Советского Союза: Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик.
В 50-60-х годах прошлого века пионерская организация стала формальным объединением всех школьников в СССР. Во дворцах пионеров можно было посещать детские кружки по интересам - юных натуралистов, авиа- или судомодельный и другие, различные спортивные секции. Школьники занимались сбором макулатуры и металлолома, ухаживали за пенсионерами, изучали природу и естественные науки, принимали участие в военно-спортивной игре "Зарница". Основным элементом был спорт. Особой популярностью пользовались игры "пионербол" (на основе волейбола) и "зарница" (военная игра).
За активное участие в общественной жизни школы, района или города пионер мог быть награжден путевкой в один из всесоюзных пионерских лагерей - "Артек" или "Орленок".
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