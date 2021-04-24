В Алматы обсудили проблемы охвата населения системой медстрахования

АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел заседание регионального штаба по вопросам охвата населения обязательной системой медицинского страхования. Рассмотрены вопросы актуализации статуса застрахованности, в особенности работников субъектов предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам директора алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухана Абилдаева, в рамках проведенной работы количество незастрахованных составило 402 тысячи человек, из них 35,5% являются плательщиками ЕСП; 25% - лица, за которых с прошлого года не поступало никаких платежей.

Среди незастрахованных могут быть работники субъектов малого и среднего бизнеса, освобожденные от уплаты взносов и отчислений до конца 2020 года. Данным юридическим лицам, для того чтобы застраховать своих работников, несмотря на отсутствие взносов, нужно внести данные сотрудников на сайте msb.fms.kz. до конца III квартала этого года", - проинформировали в пресс-службе акима Алматы.

Председатель штаба Ержан Бабакумаров поручил усилить разъяснительную работу на уровне организаций первичной медико-санитарной помощи. Вместе с тем, ввиду того что большая часть незастрахованных приходится на сектор МСБ, управлению предпринимательства и инвестиций Алматы совместно с Палатой предпринимателей "Атамекен", Региональным советом необходимо изменить подходы работы с акцентом на специфику малого и среднего бизнеса.

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