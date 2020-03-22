Система Orphus

В Алматы очаги заражения оцеплены полицейскими и бойцами Нацгвардии

21.03.2020, 18:31 7804
Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - В Алматы очаги заражения оцеплены полицейскими и бойцами Национальной гвардии, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно распоряжению оперативного штаба, силами сотрудников полиции проводится работа по оцеплению мест карантинных зон - очагов заражения, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
 

На сегодняшний день в городе имеется 10 очагов заражения. На охрану общественного порядка задействовано 64 сотрудника полиции и военнослужащие Национальной гвардии. На каждом адресе совместно с сотрудниками полиции работают сотрудники акиматов района и санэпидемиологи. На постах и в очагах заражения нарушений общественного порядка не допущено", - отметил на брифинге в РСК начальник Управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев. 

 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. 
 
На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.
 

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая