В Алматы очаги заражения оцеплены полицейскими и бойцами Нацгвардии

Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - В Алматы очаги заражения оцеплены полицейскими и бойцами Национальной гвардии, передает Kazakhstan Today.
Согласно распоряжению оперативного штаба, силами сотрудников полиции проводится работа по оцеплению мест карантинных зон - очагов заражения, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
На сегодняшний день в городе имеется 10 очагов заражения. На охрану общественного порядка задействовано 64 сотрудника полиции и военнослужащие Национальной гвардии. На каждом адресе совместно с сотрудниками полиции работают сотрудники акиматов района и санэпидемиологи. На постах и в очагах заражения нарушений общественного порядка не допущено", - отметил на брифинге в РСК начальник Управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.
На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
Ранее сообщалось, что в Алматы было выявлено 10 очагов коронавируса.
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