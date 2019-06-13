В Алматы открылась выставка "Россия - Казахстан - 2019" (ФОТО)

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - В отеле "ИнтерКонтиненталь" в Алматы 11 июня открылась выставка "Россия - Казахстан - 2019", передает Kazakhstan Today.

Выставка была развёрнута в фойе перед бальным залом, её темами стали два, пожалуй, самых значимых события 2019 года: 220-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и Год театра в Российской Федерации. На ней были представлены самые разнообразные экспонаты, объединённые этими темами", - сообщили в Россотрудничестве.

Отмечается, что участниками церемонии стали многочисленные гости, среди которых были представители дипломатического корпуса, художественная интеллигенция, представители общественных и творческих союзов и организаций.

Как отметили в Россотрудничестве, гости были поражены коллекцией резных свечей известного алматинского мастера Андрея Широкого, чьи композиции "Триколор", "Гжель", Васильки", "Хохлома" поразили своей оригинальностью и ювелирной техникой.

Также порадовали поклонников казахстанские кукольники, традиционно представившие публике первые работы, посвящённые Году театра в России. Среди авторов выставленных шедевров Наталья Антонова, Анна Марченко, Лада Умьетбаева, Галина Клеаповская, Анжелика Доломан и другие. Коллекция в полном объёме будет представлена на Третьей Международной выставке авторской интерьерной куклы "Вместе навсегда" в Государственном музее искусств имени А. Кастеева.

В качестве специально приглашённой звезды выставки была представлена известнейшая российская кукольница Юна (Наталия Юркина), чья кукла Алиса с марионеткой, посвящённая Году театра в России, вызвала огромный интерес.

Помимо этого, на выставке были также представлены театральные костюмы из постановок по произведениям Александра Сергеевича Пушкина Разных лет из фондов Государственного академического театра оперы и балеты имени Абая. Они прекрасно сочетались с изумительными цветочными композициями студии Mari-Deco.kz.

Были на выставке и экспонаты, порадовавшие гурманов - так чайные композиции, основанные на рецептах пушкинской поры, представил известный казахстанский бренд "Чайкоффский", а пастилу, приготовленную по технологии XIX века - FreshBar Wellness Project, заключили в Россотрудничестве.

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