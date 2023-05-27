26.05.2023, 10:17 53871
В Алматы оцепили несколько школ
Поступила информации о якобы заложенном взрывном устройстве
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе Алматы оперативно-экстренные службы проверяют ряд школ. Поступила информации о якобы заложенном взрывном устройстве.
В настоящее время оперативно-экстренные службы города работают по проверке ряда общеобразовательных учебных заведений, где, по поступившей информации, якобы заложены взрывные устройства. Комиссионный осмотр саперными подразделениями проводится без осуществления эвакуации", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
В полиции призвали жителей города отнестись с пониманием к принимаемым мерам и не распространять недостоверные сведения.
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27.05.2023, 12:26 7561
На строительство дорог в Акмолинской области выделят 18 млрд тенге
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения 22 прилегающих к Астане населенных пунктов современной транспортной инфраструктурой Акмолинской области выделено 18 миллиардов тенге, говорится в сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Для капремонта улиц населенных пунктов столичной области открыта отдельная программа. К примеру, в Кызылсуате с прошлого года объем финансирования из республиканского бюджета обеспечен на 100%, в текущем году все проекты в поселке завершатся с учетом работ по освещению", - сообщила зампредседателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК Анар Габдуллина.
По ее словам, в целом в 2023 году в 14 населенных пунктах ожидается завершение 17 проектов. Финансирование из республиканского бюджета в полном объеме поддержано Министерством индустрии и инфраструктурного развития. В ведомстве и в дальнейшем планируют оказывать внимание развитию транспортной инфраструктуры населенных пунктов.
Из-за близости к столице села Коянды, Кызылжар, Кабанбай батыра, Арайлы, Ы. Алтынсарина, Талапкер и город Косшы быстро разрослись, поэтому возникла необходимость в строительстве большего количества дорог. Так, к примеру, протяженность улично-дорожной сети в Коянды прежде не превышала 30 километров, но теперь выросла до 145 километров. И только 20 из них имеют асфальтовое покрытие.
На капитальное строительство улицы Аль-Фараби из республиканского бюджета выделено 965 млн тенге. Планируется, что ее общая длина составит 16,7 километра.
До конца текущего года мы планируем около 3 км сделать. Под основание укладываем бутовый камень диаметром от 70 до 150 см. Он поможет избежать просадок в дальнейшем. Это долговечное решение", - рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Целиноградского района Алимбек Бектемиров.
На заседании правительства министр по ЧС Юрий Ильин отметил, что при строительстве дорог во избежание затопления в паводковый период МИИР необходимо предусмотреть создание новых или повышение пропускной способности действующих водопропускных сооружений. Акмолинская область относится к регионам с высоким риском подтоплений весной.
27.05.2023, 10:31 11496
В аэропорту Астаны временно закроют взлетно-посадочную полосу
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта Астаны будет закрыта из-за плановых работ по очистке поверхности, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Обязательные работы по удалению наслоений направлены на обеспечение безопасности полетов и по правилам аэродромного обеспечения в гражданской авиации должны выполняться дважды в год", - проинформировали в ведомстве.
Работы планируют провести 31 мая и 7 июня с 13.20 до 17.20 по столичному времени.
Плановая очистка от резинового наката требует закрытия взлетно-посадочной полосы не менее чем на 4 часа. Аэропорт предварительно определил дни, когда полоса загружена меньше всего.
Ранее сообщалось о плановых работах на ВПП в аэропорту Актау.
26.05.2023, 20:43 32471
Жители центра Алматы остались без электричества
Фото: Алатау Жарык Компаниясы
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Точки в городе, оставшиеся без электроэнергии, показаны на сайте "Алатау Жарык Компаниясы".
Отключения произошли в районе улиц Айтиева - Макатаева - проспект Абылай хана - проспект Абая.
Причина сбоя выясняется.
26.05.2023, 18:48 35901
Генпрокуратуре необходимо расследовать деятельность олигарха Клебанова - совет при AMANAT
Деньги уже полностью освоили, а ТЭЦ так и нет
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство ТЭЦ-3 в столице началось еще в 2010 году, однако не завершено до сих пор. Акимат в настоящее время рассматривает вопрос об очередном увеличении стоимости строительства. Эту проблему обсудили на площадке Республиканского совета по противодействию коррупции при партии AMANAT.
Председатель совета, депутат мажилиса Ерлан Саиров напомнил, что вначале на возведение теплоэлектроцентрали затратили 86 млрд тенге, потом цифра возросла до 120 млрд тенге, а теперь акимат города рассматривает вопрос по увеличению стоимости строительства до 170 млрд тенге.
Деньги уже полностью освоили, а ТЭЦ так и нет. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что генеральным подрядчиком является АО "Центрказэнергомонтаж". А проектированием, поставкой оборудования, строительством занимаются компании, аффилированные с АО "ЦАТЭК". Все эти компании, по мнению экспертов, принадлежат олигарху Александру Клебанову. Подрядчик обещает завершить объект к концу лета, однако, как мы видим, это фактически невозможно, так как они дополнительно запросили средства из бюджета. Если объект не будет построен вовремя, в столице может возникнуть дефицит теплоэнергии", - заявил народный избранник.
Ерлан Саиров добавил, что оборудование для ТЭЦ-3 было закуплено еще на первоначальном этапе строительных работ, а за этот срок оно вполне могло выйти из строя и однозначно, морально устарело.
По указанным фактам от имени нашего совета необходимо направить письма в Генеральную прокуратуру и Агентство по противодействию коррупции с требованием тщательной проверки работы подрядчиков, строящих ТЭЦ-3, а также компетентных органов города Астаны! В случае, если сотрудники акимата, подрядчики будут уличены в нарушении закона, они должны быть привлечены к уголовной ответственности! Сам Александр Клебанов должен быть тщательно проверен правоохранительными органами по подозрению в хищении бюджетных средств и их незаконном выводе за границу", - подчеркнул председатель совета.
В ближайшее время партийцы намерены посетить стройплощадку ТЭЦ-3 с инспекцией.
26.05.2023, 18:19 37151
На форум ЕАЭС вынесли тему единого рынка труда
Формирование единого рынка труда государств - участников ЕАЭС является одним из ключевых направлений евразийской интеграции
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Москва. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На II Евразийский экономический форум, который состоялся в Москве, вынесли тему единого рынка труда.
На пленарном заседании руководители государств Евразийского экономического союза подчеркивали важность человеческого фактора, совершенствования кадрового потенциала при решении актуальных задач экономического развития, информирует bigasia.ru.
Одной из приоритетных задач Союза видим в обеспечении технологического суверенитета. Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной высокотехнологичной продукции, способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках", - отметил президент России Владимир Путин.
Интеграция экономик участников ЕАЭС требует создания единого рынка, что подразумевает необходимость координации развития систем образования и рынка труда, синхронизации национальных систем профессиональных квалификаций. Эта мысль звучала в выступлениях на сессиях "Евразийский диалог о рынке труда. Человеческий капитал. Здравоохранение" и "Научно-техническое сотрудничество и профессиональное образование: основные приоритеты Евразийского экономического союза".
Член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев считает необходимым в ближайшем будущем решить вопрос о сопоставимости квалификаций трудящихся государств Союза, взаимном признании не только дипломов об образовании, но и свидетельств о профессиональной квалификации. Этот шаг позволит устранить барьеры в трудоустройстве мигрантов, быстрее и эффективнее развивать новые формы занятости (самозанятость, фриланс, платформенную занятость и другое).
Министр призвал смотреть на миграцию через призму инвестиций в экономику принимающих стран, что в свою очередь подразумевает адекватные расходы на охрану труда, медицинское обеспечение и социальную защиту прибывших иностранных граждан.
Формирование единого рынка труда государств - участников ЕАЭС является одним из ключевых направлений евразийской интеграции (...) Рынок труда неразрывно связан с системой профессионального образования. Исходя из этого, развитие экономического сотрудничества нацелено на вопросы подготовки квалифицированных работников и формирование кадрового потенциала", - подчеркнула в своем выступлении директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Алтынай Омурбекова.
Среди важных шагов в этом направлении директор департамента ЕЭК назвала составление ежегодного перечня наиболее востребованных профессий в странах ЕАЭС. В 2023 году в перечень включили более 160 специальностей, по каждой из которых указаны квалификационные требования, возможности получения образования и повышения квалификации.
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова рассказала о создании цифровых продуктов в сфере занятости. Так, в настоящее время разрабатывается мобильное приложение, которое поможет иностранным работникам в трудоустройстве и оформлении документов. Также замминистра обратила внимание на необходимость разработки информационной системы, включающей механизм прогнозирования привлечения иностранных трудовых ресурсов.
В целях создания единого рынка труда под эгидой Минэкономразвития России прорабатывается вопрос открытия в Кыргызской Республике центра миграционной подготовки для оказания комплекса услуг для начала трудовой деятельности в Российской Федерации, сообщила Елена Мухтиярова.
Ранее на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 мая главы государств Евразийского экономического союза подписали так называемый III Большой протокол, содержащий изменения в договор о ЕАЭС.
26.05.2023, 11:19 50466
В Казахстане за неделю подорожали молочные продукты и овощи
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю повысились на 0,1%, а в годовом выражении - на 10,6%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
Согласно информации, в основном подорожали молочные продукты и овощи. Так, цена на молоко за неделю выросла на 0,9%, кефир подорожал на 0,2%, творог - на 0,6%, сливочное масло - 0,2%.
Цена на картофель и морковь поднялась на 1,8%. Также подорожал лук - на 1,6% и капуста - на 0,4%.
Также незначительно - на 0,1% - подорожала говядина.
В то же время снизились цены на муку - на 0,2%, гречневую крупу - 1,2%, подсолнечное масло - 0,4% и куриные яйца - 1%.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 23 мая 2023 года:
- кефир 2,5% - 408 тенге/л;
- сахар - 440 тенге/кг;
- лук - 203 тенге/кг.
В Бюро нацстатистики напомнили, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта", - отметили в ведомстве.
Напомним, за прошлую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%. Сильнее всего подорожали овощи.
26.05.2023, 09:15 56391
Несколько микрорайонов Алматы на день отключат от холодной воды
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде районов Алматы локально отключат холодную воду в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в компании "Алматы су".
30 мая с 09.00 до 18.00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в микрорайонах Орбита-1, 2, 3, 4, Таугуль-1, 2, Мамыр-1, 4, 5, 6, 7, Алмас, Атамекен, Куаныш, Достык, по улицам М.Карима, Цветочная, Ыкылас, Тойбастар, Тайбурыл, Пролетарская. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
По имеющимся вопросам можно обращаться по телефону 274-66-66.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило новый генплан Алматы до 2040 года. В рамках него планируется строительство около 2,4 тысячи километров сетей водоснабжения, 1,1 тысячи километров сетей водоотведения и 161 километр сетей теплоснабжения.
26.05.2023, 08:31 53421
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются дожди с грозами, а на остальной части республики под влиянием отрога северного антициклона сохранится ясная погода без осадков.
По республике сохраняется усиление ветра, на западе, юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Атырауской области, на востоке Павлодарской области, в центре, на востоке Кызылординской области, на востоке Карагандинской области, в центре Улытауской области, на юго-западе Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на большей части Костанайской области - высокая пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла.
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 тепла.
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