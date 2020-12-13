Алматы. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы по восьми статьям оштрафовали "генерала" на джипе, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками управления местной полицейской службы в рамках реагирования на сигнал в социальных сетях проведены проверочные мероприятия, по результатам чего личность правонарушителя установлена.

Это гражданин 1946 года рождения. Мужчина пояснил, что не является генералом. В результате принятых мер гражданин привлечен к ответственности сразу по восьми статьям Административного кодекса. В частности: по части 5 статьи 590 (Управление транспортным средством, не отвечающим требованиям технических регламентов госстандартов, при которых запрещается эксплуатация ТС, тонировка на стеклах); части 2 статьи 612 (Управление ТС лицом, не имеющим права управления); части 3 статьи 590 (Установка на ТС заведомо подложных или поддельных госномеров); части 1 статьи 597 (Нарушение правил парковки); части 1 статьи 484 (Нарушение правил хранения гражданского оружия); части 1 статьи 486 (Нарушение порядка регистрации гражданского оружия); по статье 434 (Мелкое хулиганство); части 1 статьи 675 (Незаконное ношение форменной одежды и знаков различия)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Форменное обмундирование изъято. Автомашина правонарушителя водворена на специализированную штрафную стоянку.

Общий размер штрафа составил 70 МРП (194 тысячи 460 тенге), отметили в полиции.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором очевидец заснял неправильно припаркованный внедорожник. Предполагаемый владелец автомобиля был одет в форменное обмундирование, он вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

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