30 лет назад в Алматы произошла крупнейшая в его истории техногенная катастрофа

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - В Алматы почтили память пожарных, погибших при тушении крупного пожара в мае 1989 года на станции "Алматы-2", передает Kazakhstan Today.

Ровно тридцать лет назад, 20 мая 1989 года, Алматы потрясла самая крупная в истории техногенная катастрофа. Десятки жертв, сожженные дома, уничтоженная техника. Динамика тушения этого пожара вошла во все учебники по пожарному делу. На подъездных путях железнодорожной станции "Алматы-2" столкнулись два маневровых тепловоза, один из которых вел за собой цистерны. От удара была повреждена одна из шести цистерн с газом, в результате столкновения возник пожар, огненный с газом факел нагревал вторую цистерну. От перегрева произошел мощный взрыв газа. Трехсотметровый огненный шар накрыл всех, кто находился поблизости", - напомнили в пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря личному героизму и мужеству пожарные, несмотря на потери среди личного состава, смогли отогнать в безопасное место оставшиеся четыре цистерны с газом, предотвратить повторные взрывы, сохранить от разрушения дома и строения, расположенные вблизи места событий, а также спасти жизнь многих горожан.

Самоотверженность пожарных, их стойкость, мужество и профессионализм победили огонь. Однако дорогой ценой далась это победа - девять пожарных погибло в результате полученных ожогов, не совместимых с жизнью. Они исполнили свой профессиональный долг до конца. Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество, самоотверженные действия при тушении сложного пожара они были награждены Орденом Красной Звезды - посмертно: Сафаргалиев И.Ф., Касымов Р.С., Алимтаев С.К., Абдранов И.А., Шарипов Ф.А., Аккулов К., Искаков Е.К., Никуленко В.В. и Маликов М.И.", - добавили в ДЧС Алматы.

По сложившейся традиции в ведомстве ежегодно, 20 мая, в честь памяти погибших пожарных в торжественной обстановке принимает присягу молодое пополнение пожарных-спасателей. В этом году к присяге приведено 64 молодых сотрудника Алматинского гарнизона. Память погибших почтили минутой молчания.

В мероприятии приняли участие ветераны противопожарной службы, а также дети и родственники погибших пожарных.

Подвиг, который они совершили, навсегда останется примером беззаветного служения своему делу для всех пожарных-спасателей Алматинского гарнизона", - резюмировали в департаменте.

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