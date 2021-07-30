В Алматы полицейские пресекли встречу известного блогера с подписчиками

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АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Департаментом полиции Алматы при мониторинге соцсетей была выявлена информация о том, что известный российский блогер проводит встречу со своими подписчиками за зданием КБТУ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Незамедлительно отреагировало управление полиции Алмалинского района, встреча не состоялась, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Напоминаем, Алматы находится в красной зоне и скопление большого количества людей запрещены", - рассказал начальник управления полиции Алматинского района полковник полиции Есен Искаков.

По состоянию на 23.59 28 июля в Казахстане подтверждено 557 107 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1450.

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