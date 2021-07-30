Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 июля

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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 28 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 557 107 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1571;

в городе Алматы – 1450;

в городе Шымкенте – 445;

в Акмолинской области – 238;

в Актюбинской области – 230;

в Алматинской области – 270;

в Атырауской области – 424;

в ВКО – 298;

в Жамбылской области – 197;

в ЗКО – 198;

в Карагандинской области – 1011;

в Костанайской области – 224;

в Кызылординской области – 175;

в Мангистауской области – 220;

в Павлодарской области – 251;

в СКО – 145;

в Туркестанской области – 132.

В Казахстане за сутки 5814 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 462 912 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 29 июля лечение от КВИ продолжают получать 90 767 человек (88 495 КВИ+ и 2272 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 25 514 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 65 053 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1573 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 332 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 154 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 июля 2021 года зарегистрировано 5700 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 27 июля от КВИ скончался 81 человек.

27 июля 2021 года зафиксированы 262 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 16 летальных исходов и 121 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 60 280, летальных случаев – 3676, выздоровевших – 54 332.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне Туркестанская область.

28 июля 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 275 626 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 535 508 человек.

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