27.01.2024, 09:30 102696
В Алматы после землетрясения резко упал спрос на высокоэтажные квартиры
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы после сильного землетрясения резко упал спрос на высокоэтажные квартиры.
Как сообщает almaty.tv, теперь большей популярностью пользуются нижние этажи и частные дома.
Эксперты считают, что пониженный спрос на высокоэтажные квартиры - временное явление. Они прогнозируют стабилизацию рынка через несколько месяцев, когда страх от землетрясения пройдет.
Многие люди, и правда, стали бояться жилья в многоэтажках, и особенно на верхних этажах. Поднялся спрос на частные дома. Причем не только покупка, но и аренда. Люди готовы купить земельный участок и строиться, лишь бы не жить в многоэтажках", - отметил риелтор Ерболат Досалиев.
Также, по данным экспертов, после землетрясения спрос на суточную аренду частных домов повысился в 4 раза. Это значит, что многие жители многоэтажек решили переждать сейсмоактивный период в более безопасном типе жилья.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
новости по теме
30.01.2024, 21:02 16591
В Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте гражданских инициатив alash.online опубликована петиция "Требуем защитить работников скорой помощи!".
Я водитель скорой помощи с 10-летним стажем. Хочу высказаться о проблемах работников скорой помощи, так как устал уже от нашей бесправности и незащищенности. С одной стороны, общество от нас требует спасать жизни и быстро приезжать на вызовы. С другой стороны, нас просто не уважают и даже мешают работать. Нас отказываются запускать во двор, нам не уступают дорогу, не дают припарковаться, а особо одаренные могут и избить. Люди бьют и пинают машину скорой помощи", - пишет в петиции ее автор Аргын Смаилов.
По его словам, неуважение к врачам и медперсоналу стало причиной высокой кадровой текучки в медицине.
Нужно признать, что сотрудники скорой помощи - незащищены. У учителей есть статус, у полиции, у военных. Пора уже защитить и наш статус и оградить нас от неадекватно ведущих себя граждан. Нужно агрессию в отношении медработников приравнять как нападение на полицию. Пнул и испортил машину скорой помощи - штраф. Ударил водителя скорой - 1 год тюрьмы. А за избиение врача 3-5 лет минимум давать", - пишет Аргын Смаилов.
Автор петиции подчеркивает, что это очень важный вопрос, вопрос сохранения жизней.
Мы все, работники скорой помощи, просим уступать дорогу, пропускать нас и с пониманием относиться, если медицинская машина стоит во дворах. Мы, работники скорой помощи, хотим чувствовать себя в безопасности. Мы считаем, что скорая медицинская помощь нужна стране!" - пишет Аргын Смаилов.
Ранее сообщалось, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.
30.01.2024, 11:26 31046
Это грабеж: казахстанцы выступили против повышения отчислений по ОСМС в 5 раз
Фото: ФСМС
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Как сообщает "31 канал", повышение размера взноса в ФСМС может затронуть более 500 тысяч казахстанцев.
Предельная ставка распространяется только на граждан, чей ежемесячный доход превышает 850 тысяч тенге. Это 9% от общего числа наемных работников в стране. Таким образом, взнос увеличится в пять раз для 502 тысяч человек. Например, для работодателей максимальный размер отчислений увеличится с 25 500 тенге до 127 500 тенге, а для наемных работников - с 17 000 тенге до 85 000 тенге. За счет этого в систему обязательного социального медицинского страхования поступят 243 млрд тенге", - сообщает телеканал.
В Минздраве столь резкое повышение суммы взносов объясняют "хроническим недофинансированием отрасли, которое приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг".
Составившие законопроект "эксперты" полагают, что увеличение взносов в 5 раз поможет повысить доступность медицинской помощи.
Законопроект находится на публичном обсуждении до 7 февраля 2024 года и уже вызвал волну возмущения у казахстанцев. Они голосуют против повышения взносов и оставляют гневные комментарии.
Категорически против увеличения верхнего предела дохода, для исчисления ООСМС и ВОСМС! Система ОСМС и ВОСМС не работает, в реальности ходишь в частные клиники на платные приемы к врачам и в частные КДЛ для сдачи анализов. Просим услышать простой народ, и не увеличивать верхний предел дохода, для исчисления ООСМС и ВОСМС!";
Категорически против повышения взносов ОСМС и отчислений, против самого фонда ОСМС! Его надо ликвидировать. С зарплат удерживаются большие деньги, а услуги не оказываются совсем, к врачам не попадешь, запись за месяц вперед. Верните наши заработанные деньги! Уберите это фонд! Он грабит народ! Они только набивают себе карманы из наших зарплат!";
Однозначно против повышения предела по ОСМС, часто работники идут на больничные, а им говорят нет уплаты ОСМС, хотя ежемесячно оплачиваются и ОСМС и ВСМС и им приходится проходить все анализы платно. Система ОСМС не совершенна и не работает";
Против повышения, система ОСМС и ВОСМС не работает. Почему мы ежемесячно платим эти взносы, и они не накапливаются? Почему они сгорают? Почему нет отчетов по данным отчислениям? Платим взносы и ходим по платным врачам и сдаем платные анализы, потому что в поликлинику не попадешь. Система не работает", - пишут комментаторы. (Орфография и пунктуация сохранены.)
Напомним, в минувшем году Фонд медстрахования выявил клиники, выдававшие лекарства умершим пациентам.
В сюжете КТК сообщалось, что количество частных клиник, которые стали оказывать медуслуги в рамках обязательного медстрахования, за 4 года выросло в 2 раза. Как и объем финансирования медицинской помощи за счет взносов по ОСМС.
Если в 2019 году эта цифра была равна 1 триллиону 200 миллиардам тенге, то сегодня это 2 с половиной триллиона. При этом случаи с приписками услуг наглядно показывают, что далеко не все деньги, которые казахстанцы отчисляют в Фонд медстрахования, расходуют на реальную медицинскую помощь", - говорится в сюжете.
Ранее сообщалось, сколько будут платить казахстанцы за ОСМС в 2024 году.
30.01.2024, 08:50 34571
Жители Алматы ощутили землетрясение силой два балла
Казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - 30 января в 04.27 жители Алматы ощутили подземные толчки от землетрясения в Китае, передает корреспондент агентства.
Сила толчков в Алматы по шкале МSК-64 составляла 2 балла. Эпицентр землетрясения располагался в 293 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Его магнитуда составила 5,8, сообщает центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.
Также была зарегистрирована серия афтершоков на территории Китая. Сведений об ощутимости нет.
По информации сейсмоцентра, в период с 23 января по 29 января по Казахстану было зарегистрировано более 2405 слабых афтершоков, только 12 из них ощущались в Алматы силой 2 балла.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
Как сообщалось ранее, после землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области обнаружены трещины.
29.01.2024, 12:25 54621
Пьянство и падение нравственных ценностей: в МВД назвали причины семейных конфликтов
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга Министерства внутренних дел Республики Казахстан заместитель председателя Комитета административной полиций МВД Ренат Зулхаиров назвал причины семейных конфликтов, передает корреспондент агентства.
Основной причиной семейных конфликтов является пьянство, семейные трудности и падение нравственных ценностей", - заявил спикер.
По его словам, в Казахстане выявлено 675 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей в неблагополучной социальной среде с признаками насилия.
К примеру, в городе Алматы при посещении неблагополучной семьи установлено, что отец находился в состоянии сильного опьянения. Дети были голодными, дома антисанитария. Кроме того, в доме находился собутыльник отца, который также был в неадекватном состоянии. Совместно с сотрудниками опеки дети были размещены в центре поддержке несовершеннолетних, а пьяный отец помещен на лечение в наркологию", - сообщил Ренат Зулхаиров.
Также было проведено анкетирование более 3,5 тысячи семей, из них в 559 установлен высокий риск совершения повторных правонарушений.
Для оказания социальной помощи по ним направлена информация в соответствующие госорганы. Правонарушителям же предложено добровольно пройти психокоррекционные курсы по сдерживанию агрессии. В целях обеспечения безопасности потерпевших вынесено 5,5 тысячи защитных предписаний. По ходатайству полиции судами установлено 1500 особых требований к поведению правонарушителя, в том числе запрет на употребление алкогольных напитков", - добавил он.
Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
29.01.2024, 10:50 57216
В области Жетысу выявили более 30 неизолированных бесхозных захоронений очагов сибирской язвы
Фото: apk-news.kz
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Талдыкорган. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Природоохранными прокурорами области Жетысу выявлены грубые нарушения в деятельности уполномоченных органов в сфере соблюдения законодательства о ветеринарии. В частности, на территории области выявили 33 бесхозных места захоронения очагов сибирской язвы, где не приняты меры по их изолированию и приведению в соответствие с требованиями. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Должностными лицами ветеринарии по области допущены 33 тысячи нарушений в ходе вакцинации животных, а также 526 фактов увода физических и юридических лиц от административной ответственности", - проинформировали в ведомстве.
Также установлено четыре факта использования работниками поддельных дипломов в учреждениях ветеринарии, а еще 124 сотрудника не соответствовали занимаемым должностям по уровню образования и опыту.
По всем выявленным нарушениям к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены более 100 должностных лиц, из них три руководителя территориальной инспекции привлечены к ответственности за проступки, дискредитирующие государственную службу. В доход государства возмещено более 3 млн тенге", - отметили в прокуратуре.
Напомним, эпидемиологи зафиксировали рост заболеваемости сибирской язвой в Жамбылской области.
28.01.2024, 12:30 73086
В СКО на новом мосту за миллиард тенге появились трещины
Фото: skonews
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Петропавловск. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В конструкции моста через балку Жалтыр близ села Салкынколь в Северо-Казахстанской области обнаружили трещины, сообщил директор регионального филиала "Национального центра качества дорожных активов" Жолдыбай Тентеков.
Дефекты на объекте "Строительство моста на 142-м километре автодороги Еленовка - Арыкбалык - Чистополье - Есиль" будут устранены в дорожно-строительный сезон 2024 года. При проведении строительных работ на объекте имеется сегрегация (расслоение покрытия. - Прим. ред.) и сетка трещин," - цитирует директора центра издание "Петропавловск.news".
По его словам, в этом дорожно-строительном сезоне специалисты выборочно контролировали качество ремонтных работ на 12 объектах дорог областного значения. Выявили 79 дефектов, 77 из них устранены. Оставшиеся 2 дефекта сосредоточены на мосту вблизи села Салкынколь.
Как сообщает издание, подрядчик приступил к капитальному ремонту моста автомобильной дороги областного значения Еленовка - Чистополье - Арыкбалык - Есиль летом 2019 года. Работы по договору должны были закончить за полгода. Дальше последовала смена подрядчика, тогда строительство вовсе приостановили. Затем работы завершало другое предприятие.
Отмечается, что с начала дорожно-строительного сезона текущего года специалисты контролировали проведение ремонта на 163 дорожных объектах Северо-Казахстанской области.
По данным Жолдыбая Тентекова, в результате проверок выявили 190 дефектов и нарушений. Из них сейчас устранено 141, остальные находятся в работе. Отобрано почти 1,6 тыс. проб дорожно-строительных материалов. Порядка 40% не соответствовали требованиям нормативно-технической документации.
В объявлении проекта строительства моста на сайте госзакупок РК указана сумма в размере 1,2 млрд тенге.
Напомним, в Алматы на мосту автомобильной развязки разошелся шов.
26.01.2024, 21:01 115861
Двух женщин оштрафовали за распространение фейков о землетрясении в Алматы
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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - После землетрясения в 00.09 23 января в различных социальных сетях и мессенджер чатах появились сообщения о последствиях природного катаклизма, что в свою очередь породило среди граждан панику и вызвало широкий общественный резонанс.
По фактам совершения подобных действий в настоящее время установлены личности двух женщин 1995 и 2006 годов рождения. Женщин привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях (Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка) с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.
Работа в этом направлении продолжается.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
Президент РК поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
26.01.2024, 15:42 111966
В каких ЖК не стоит покупать квартиры, рассказали в акимате Алматы
Данные объекты не имеют полного пакета разрешительных документов, а также возводятся с отклонениями от проекта
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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы обнародовали список из 45 жилых комплексов, в которых не рекомендуется приобретать квартиры.
Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями, пояснили в акимате.
В список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов", - отметили в пресс-службе.
Алатауский район
1. ЖК "Питтсбург"
2. МЖК "ORDA CITY"
3. МЖК "Dostar Deluxe"
Алмалинский район
1. ЖК "Auezov Apartaments"
2. ЖК "Tole BI Residence"
Наурызбайский район
1. ЖК "Apple Park"
2. ЖК "Люксембург"
3. ЖК "Мунартау"
4. Таунхаус по адресу: микрорайон Карагайлы, 2-е отделение
5. Коттеджный городок Sofia Village
6. ЖК "Flora"
7. ЖК "Lantana"
8. ЖК "Французский дом"
9. МЖК по адресу: ул. Кенесары хана, участок 98
10. Блокированный дом по адресу: микрорайон Карагайлы, улица Куралай, дом 37
Бостандыкский район
1. МЖК "Баганашыл"
2. ЖК "Швейцария"
3. Клубный дом Rich
4. Клубный дом Khan
5. ЖК "Graff"
6. МЖД по адресу: мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46
7. Клубный дом Pine Hills
8. Клубный дом по адресу: мкр. Нур-Алатау, ул. К.Тауасарулы, дом 71/21
9. Блокированный дом по адресу: мкр. Аскар тау, ул. Жансая, 17б
10. ЖК "EVIM NOVO"
11. ЖК "Баракат"
12. Таунхаус по адресу: мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 39, 41
13. Клубный дом по адресу: мкр. Нур Алатау, ул. Баязитовой, уч. 13
14. Клубный дом по адресу: пр. Аль-Фараби, уч. 128/3
Медеуский район
1. Клубный дом Sky Club House
2. Клубный дом Priority
3. ЖК "Sky Park"
4. Таунхаус "Мечта"
5. ЖК по адресу: пр. Достык, 170/1
6. Клубный дом Maison
7. Клубный дом Demeu Residence
8. Клубный дом Pine Hill Residence
9. Клубный дом Alma Garden
10. Клубный дом Chelsea Club House
11. ЖК "Domino Life"
12. МЖД "Monterosa"
13. Таунхаус по адресу: улица 3, участок 12
14. Таунхаус по адресу: улица Оспанова, 89/10
15. МЖД по адресу: улица Нурмагамбетова, 374/1 18
16. Клубный дом Damac House
Желающим приобрести квартиры рекомендуют убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля города Алматы: +7 705 89 66 000.
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