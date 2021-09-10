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В Алматы проходит фотовыставка "Москва и Алматы - города-побратимы"

09.09.2021, 10:09 7750
В Алматы проходит фотовыставка "Москва и Алматы - города-побратимы"
Фото: Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан
АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - В Алматы проходит фотовыставка "Москва и Алматы - города-побратимы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Фотовыставка, посвященная истории двух столиц советского периода, разместилась на изгороди Генерального консульства России в Алматы. На стендах можно увидеть эскизы и зарисовки известного архитектора Александра Власова, архивные документы и редкие фотографии знаковых событий прошлого века, открытки столетней давности алматинских достопримечательностей.
 
Выставка подготовлена при содействии правительства Москвы и Русского дома в Алматы. Организаторы посвятили ее Дням Москвы и Алматы, отмечаемым по традиции в сентябре, а также 80-летию формированию Панфиловской дивизии и началу битвы за Москву.
 
Ознакомиться с материалами, размещенными на стендах, можно до конца сентября.

 

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