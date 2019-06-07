В Алматы прошла премьера детского мюзикла "Незнайка"

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - Премьера детского мюзикла "Незнайка" состоялась накануне в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы , передает Kazakhstan Today.

На премьеру были приглашены юные алмаатинцы и их родители, руководители и представители детских благотворительных организаций.

Участниками яркой и красочной постановки стали воспитанники общественного фонда "Право на любовь". Ребята разных возрастов (в спектакле заняты актёры от 4 до 14 лет) около полугода занимались по авторской методике известной алматинской поэтессы, композитора и общественного деятеля Марии Макаровой. Большинство из них ранее никогда не посещали музыкальную школу и творческие мастерские.

Мюзикл был создан по мотивам первой книги Николая Носова из серии о Незнайке - "Приключения Незнайки и его друзей", 65-летие выхода в свет которой отмечается в 2019 году. Зрители, с энтузиазмом встречали знакомых героев, подпевали детским песенкам, живо реагировали на многочисленные проделки Незнайки, неподражаемый юмор Пончика, глубокомысленные выводы Знайки и важные для здоровья советы Медуницы. Мюзикл получился очень чистым и добрым, рассказывающим о вечных ценностях дружбы, поддержке, взаимовыручке. По окончании публика долго не отпускала актёров и приветствовала автора-постановщика бурными аплодисментами.

Премьера состоялась в рамках программы представительства Россотрудничества в Республике Казахстан " Книги-юбиляры " и празднования Дня русского языка в Южном Казахстане. Все участники постановки получили в подарок прекрасно изданные книги Николая Носова и традиционные тульские пряники от представительства Россотрудничества в республике Казахстан, а также приятные подарки от благотворителей.

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