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Крыловские чтения в Алматы

17.04.2019, 11:22 9856

Крыловские чтения, посвящённые 250-летию знаменитого русского поэта, баснописца Ивана Андреевича Крылова, состоялись 13 апреля 2019 года в Алматы. В кафе "Pascucci" собрались юные участники чтений, их родители и многочисленные зрители.

Перед началом чтений к собравшимся обратилась консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева. Она рассказала о том, каким удивительным человеком был Иван Андреевич Крылов, которого дети советской поры привычно называли "дедушкой Крыловым", и что, помимо басен, он был знаком современникам как публицист, поэт и даже драматург.

37 юных участников в возрасте от 5 до 14 лет представили на суд публики басни Ивана Крылова. Среди них такие всемирно известные как "Лиса и виноград", "Лев и барс", "Две собаки", "Свинья под дубом", "Булыжник и алмаз", "Волк на псарне", "Ворона и Лисица". Взрослые дружно поддерживали каждого исполнителя бурными аплодисментами.

По мнению руководителя проекта Марии Макаровой, Крыловские чтения стали важной вехой для каждого участника, ведь для многих ребят подготовка к ним стала первым знакомством с творчеством дедушки Крылова. Каждый участник получил в подарок книги от спонсоров и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.

Иван Андреевич Крылов - русский публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-просветительских журналов. Больше всего он известен как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сборников. Наряду с оригинальными сюжетами, в них представлены переработанные и адаптированные к отечественной действительности произведения знаменитого французского литератора Жана де Лафонтена.

Мероприятие было подготовлено Общественным фондом "Право на любовь" при содействии представительства Россотрудничества в Республике Казахстан в рамках программы "Книги-юбиляры".

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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