В Алматы родителей будут штрафовать за гуляющих на улице детей

Особое внимание будет направлено на несовершеннолетних, которые будут находиться на улице без сопровождения взрослых. Они все должны находиться дома. При выявлении таких несовершеннолетних родители или опекуны также будут привлекаться к административной ответственности по статье 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения)", - сказал на брифинге начальник департамента полиции Канат Таймерденов.
Он отметил, что выходить из дома необходимо только в крайних случаях: за покупкой продуктов, лекарств и за экстренным обращением в медучреждения.
Граждане, выгуливающие домашних животных, будут проверяться на близость к месту проживания, так как выгул должен осуществляться в шаговой доступности. От места регистрации не более 500 метров", - пояснил он.
Гражданам старше 65 рекомендуют не выходить на улицу.
В Алматы установят 26 постов для контроля исполнения карантинных мероприятий.
По последним данным, в Алматы 73 случая КВИ.
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