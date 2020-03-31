В Алматы установят 26 постов для контроля исполнения карантинных мероприятий

Алматы. 30 марта. Kazakhstan Today - Как сообщил на брифинге начальник департамента полиции Канат Таймерденов, 26 постов установят в Алматы для усиления карантинных мероприятий внутри города, передает Kazakhstan Today.

Он сообщил, что в Алматы с 00.00 28 марта департаментом полиции усилено патрулирование улиц города сотрудниками полиции и военнослужащими Национальной гвардии.

Кроме того, пересмотрены и уплотнены маршруты пешего патрулирования и экипажей патрульной полиции. Актуализирован механизм несения службы. Основной акцент сделан на праворазъяснительной работе. Тем не менее в случае злостного нарушения режима чрезвычайного положения и ограничительных мер в отношении нарушителей будут применяться меры административного и уголовного воздействия, в зависимости от тяжести совершенного деяния.

Данные меры прежде всего направлены на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции на территории города и во благо безопасности жизни и здоровья граждан.

Не допускается скопление граждан, в случае игнорирования указанных требований к нарушителям будут приниматься меры административного воздействия , согласно статье 443 (Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка) и статье 476 КоАП, (Нарушение режима чрезвычайного положения).

Будет осуществляться проверка граждан, находящихся на улице, в том числе выгуливающих домашних животных, а также автотранспортных средств, на предмет наличия справки с места работы , в соответствии со списком предприятий, разрешенных к осуществлению деятельности, который ранее был опубликован в средствах массовой информации.

В случае отсутствия указанных разрешений, нарушители будут доставляться в управления полиции и привлекаться к административной ответственности.

В этих целях для усиления карантинных мероприятий внутри города будет организовано 26 постов, путем сужения проезжей части и установкой ограничительных дорожных знаков.

Автомашины, владельцы которых будут злостно нарушать режим чрезвычайного положения, в соответствии со статьей 785 КоАП РК, будут водворяться на штрафные стоянки.

Гражданам старше 65 лет рекомендуем не выходить из домов и квартир на улицы.

Кроме того, особое внимание будет направлено на несовершеннолетних, которые будут находиться на улице без сопровождения взрослых. При выявлении таких несовершеннолетних, родители, или опекуны также будут привлекаться к административной ответственности по статье 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения).

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