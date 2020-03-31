Алматы. 30 марта. Kazakhstan Today - Сотрудники компаний, работающих во время карантина, должны иметь при себе справки с места работы, передает Kazakhstan Today.
В городе Алматы с 30 марта по 5 апреля 2020 года временно приостанавливается работа всех организаций и предприятий. Продолжат работу компании, только необходимые для жизнеобеспечения города.
Если ваша компании входит в разрешенные отрасли вам необходимо заполнить прилагаемые ниже две формы:
Форма №1 отправляется автоматически после заполнения;
Надлежаще заполненную форму №2 необходимо направить на электронный адрес: rpp7513@gmail.com
Заполненные формы отправить не позднее 18.00 31 марта 2020 года.
Вместе с тем уведомляем, что протоколом оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы №6 от 27 марта 2020 года рекомендовано максимально сократить рабочий день и не допускать в помещения сотрудников без средств индивидуальной защиты.
График работы общественного транспорта будет ограничен с 06.00 до 19.00, с уменьшением количества подвижного состава на линии на 50% и увеличением интервала движения.
Также сотрудникам компаний, продолжающих работать, при себе необходимо иметь справки с места работы.
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Если сфера деятельности учреждения (организации) не разрешена, но руководитель данного учреждения (организации) считает, что деятельность учреждения (организации) важна для населения и жизнеобеспечения города, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием в общественную приемную акимата города Алматы: (https://open-almaty.kz/ru).
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