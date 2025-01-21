В Алматы сносят незаконно построенный трехэтажный дом

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сносят очередной незаконный объект. На этот раз под снос попал незаконно построенный трехэтажный дом на улице Черновицкой, сообщили в городском акимате.





По данным управления градостроительного контроля города, здание возводилось без необходимых разрешений: отсутствовали АПЗ, согласование эскизного проекта и экспертиза.





Снос стал результатом внеплановой проверки, инициированной обращением местного жителя. По иску управления Жетысуский районный суд вынес решение о демонтаже объекта. Собственник добровольно уже начал снос здания при участии судебных исполнителей", - отметили в ведомстве.





С начала 2023 года в Алматы снесено 63 незаконных объекта, включая известные жилые комплексы "Мечта" и KHAN.