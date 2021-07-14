В Алматы спилили более 20 аварийных деревьев по проспекту Абая

Управление зеленой экономики г. Алматы

АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - В управлении зеленой экономики Алматы на возмущения горожан о сносе деревьев по проспекту Абая сообщили, что 27 спиленных деревьев являлись аварийными, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соцсетях появились публикации, в которых жители Алматы возмущаются сносом более 20 деревьев по проспекту Абая между проспектом Назарбаева и рекой Есентай.

Северная сторона проспекта Абая, между Сейфуллина и Наурызбай батыра. Молодые деревья, 22 штуки спилили на основании чего? Безобразие! А вместо взрослых деревьев, которые давали тень, нам посадят кустики и Алматы станет пустыней! Куда мы катимся. Очень жалко деревья", - написала возмущенная жительница Алматы Елена Бринюкова в Facebook.

В управлении зеленой экономики Алматы прокомментировали, что результат обследования данных деревьев показал, что они представляли угрозу для пешеходов по причине сильного усыхания. К настоящему времени снесено 27 деревьев.

В акимате заверили, что в осенний период на данном участке будет проведена компенсационная посадка.

Также напомним о произошедших ранее скандальных случаях незаконной вырубки деревьев в мегаполисе. Так, одним из самых громких случаев стала незаконной вырубки 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности. Суд признал виновной дизайнера подрядной компании и приговорил ее к штрафу на сумму более 4 млн тенге.





Кроме того, алматинцы обеспокоены предстоящей вырубкой деревьев для пробивки проспекта Назарбаева. Более пятисот деревьев придется вырубить и еще 440 пересадить, чтобы пробить проспект Назарбаева до проспекта Достык.

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