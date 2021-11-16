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В Алматы стартовал прием документов на получение арендного жилья для работающей молодежи

15.11.2021, 16:33 39259
АЛМАТЫ. 15 НОЯБРЯ - Сегодня стартовал прием документов по программе "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи". Об условиях участия в программе рассказал в ходе брифинга заместитель руководителя Управления жилищной политики Алматы Ермек Амиров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, жилье в рамках программы выдается только на 5 лет, получить его может уже работающая молодежь до 29 лет. За это время рекомендуется накопить на покупку собственного жилья или на первоначальный взнос. Ежемесячная арендная плата за жилье составит 9-10 тыс. тенге.
 

Заявку могут подать в том числе семейные пары с детьми. При этом потребуется постоянная регистрация в городе Алматы не менее двух последних лет. Также у кандидатов должно отсутствовать жилье на территории РК последние 2 года. Их ежемесячная зарплата в последние 6 месяцев работы должна быть свыше 40 МРП - 116 тыс. 680 тенге", - отметил Амиров.

 
Как пояснил спикер, требований по профессиям к кандидатам на участие в программе нет, это могут быть не только бюджетники и госслужащие. 
 

В первую очередь заявителям нужно получить ключ ЭЦП, необходимые справки должны быть актуальны на момент подачи заявки. Список документов можно найти на сайте https://almaty-jastary.info. Там же будет осуществляться прием заявок. Отбор среди подавших документы будет проводится по балльной системе. Прием завершится в 23.59 20 ноября текущего года. Весь процесс автоматизирован и происходит исключительно на сайте, поэтому не стоит верить посторонним лицам, предлагающим помощь", - сообщил представитель управления жилищной политики.

 
Программа "Арендное жилья без права выкупа для работающей молодежи" была инициирована Первым Президентом РК и утверждена еще в 2019 году, тогда 1050 молодых людей получили арендные квадратные метры. В 2020 году заселили еще 350 человек, до конца года акимат предоставит в аренду 1050 однокомнатных квартир в новых жилых комплексах "Алма Сити-5" Наурызбайского района и "Мадениет" Алатауского района.
 
Как напомнил Амиров, в городе также реализуется жилищная программа "Алматы жастары", благодаря которой можно приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке под выгодные 5%, с 10-процентным первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита - 18 млн тенге. Срок кредитования - от 6 месяцев до 25 лет.
 
Участвовать в программе могут молодые люди до 35 лет, занятые в востребованных профессиях: медицинские работники, учителя, преподаватели и научные сотрудники вузов и НИИ, сотрудники сферы культуры и спорта, журналисты, писатели, работники в сфере социальной защиты населения и правоохранительных органов. Подать заявку можно на сайте https://almaty-jastary.info 
 

Эта программа инициирована акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым. В этом году благодаря "Алматы жастары" через Отбасы банк одобрено 900 квартир. До конца года планируем довести эту цифру до тысячи", - сообщил он.

 
Программа будет продолжена в 2022 году.
 
 
Также напомним, что в Алматы реализуется несколько жилищных программ - "Шанырак", "Бакытты отбасы", "Алматы жастары", "Кредитное жилье".
 

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В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута

16.11.2021, 08:54 22897
В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута
Фото: Facebook Вячеслава Павленко
АЛМАТЫ. 16 НОЯБРЯ - В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 
Как пояснили в департаменте полиции города, по данным фактам в управление полиции Алатауского района Алматы с заявлением обратился руководитель автопредприятия. Он сообщил, что в течение месяца неизвестные разбили стекла пяти автобусов 25-го маршрута. 
 

В ходе проведения проверочных мероприятий хулиганы установлены. Ими оказались учащиеся 7 и 9 классов одной из городских школ. Проживают в нашем районе. За противоправные действия детей к ответственности привлечены их родители, согласно статье 435 КРКобАП (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним). Санкция предусматривает штраф в размере 7 МРП", - информировал начальник управления полиции Алатауского района, полковник полиции Ильяс Омирсериков. 

 
Он отметил, что подростки поставлены на учет ювенальной полиции. С юношами и их родителями проведена разъяснительная беседа. 
 

Меня пригласили в УП Алатауского района. Задержали хулиганов, которые разбивали окна наших автобусов. Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции", - сказал представитель автопредприятия. 

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

16.11.2021, 08:39 16957
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Северо-западный и южный циклоны будут оказывать влияние на территорию Казахстана, в связи с чем ожидается снег, на юге и востоке – осадки в виде дождя и снег. Лишь на юго-востоке и в Северо-Казахстанской области ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе и востоке с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Мангистауской области ожидается гололед, на севере области туман, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге и востоке Алматинской области ночью и утром ожидаются туман, гололед, на востоке области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, в центре Атырауской области ночью и утром ожидается туман, гололед; на западе и востоке области усиление ветра с низовой метелью. 
 
На юго-востоке Западно-Казахстанской области ночью ожидается гололед, на западе области туман, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью. 
 
На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица, на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
 

В РК с 23 ноября семь участков дорог станут платными

15.11.2021, 20:55 93664
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Как сообщили в национальной компании "КазАвтоЖол", в стране с 23 ноября платными станут семь участков дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 15 ноября функционирует система взимания платы за проезд на семи участках автодорог республиканского значения первой категории с четырехполосным движением: Нур-Султан - Павлодар, Капшагай - Талдыкорган, Тараз - Кайнар, Шымкент - Тараз, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау.
 
Приказы о внедрении платности на этих участках вступят в силу 23 ноября 2021 года. В "КазАвтоЖол" добавили, что уже начали функционировать центры обслуживания по платным дорогам.
 
Напомним, платность на участках первой технической категории планировалась к внедрению с 15 ноября текущего года, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки были сданы 1 октября 2021 года.
 

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