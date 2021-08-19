Более 6 тысяч алмаатинцев обеспечат жильем

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АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Более 6 тыс. жителей Алматы получат жилье. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель управления жилищной политики города Алматы Данияр Кирикбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Данияра Кирикбаева, в этом году планируется обеспечить жильем 6047 алматинцев. Из них 1451 человек сможет заселиться в арендное жилье без права выкупа, 401 очередник может рассчитывать на аренду без права выкупа (185 - многодетные семьи; 216 - социально уязвимые слои населения). Для работающей молодежи до 29 лет в аренду на 5 лет без права выкупа выделено 1050 квартир, по программе "Алматы жастары" до 35 лет - 1000 квартир.

Д. Кирикбаев проинформировал, что на сегодняшний день на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда состоит 30 880 граждан. Из них: 1908 - дети-сироты; 3268 - многодетные семьи; 11 292 - работники бюджетных организаций; 14 412 - социально уязвимые слои населения.

С начала года жильем обеспечены 1909 горожан. Из них 41 человек получил квартиры из коммунального жилищного фонда, то есть арендное без права выкупа, 1117 - по программе "Шанырак" на сумму порядка 13 млрд 500 млн тенге, еще 85 - по программе "Бакытты отбасы" (2-10-20) на сумму 118 млн 400 тыс. тенге и 666 очередников по программе "Алматы жастары" (5-10-25) на сумму 8 млрд 800 млн тенге", - отметил глава управления.

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева принято решение о предоставлении 2000 безвозвратных жилищных сертификатов номиналом 1 млн тенге для первоначального взноса по льготным кредитным программам "Шанырак", "Бакытты отбасы", "Кредитное жилье", - сообщил спикер.

Получить жилищные сертификаты могут дети-сироты, многодетные семьи, семьи, имеющие ребенка-инвалида, инвалиды I и II групп.

По информации пресс-службы акима Алматы, со 2 июля по 17 августа принято и одобрено 127 заявлений.

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