В Алматы ученики 1-5 классов по желанию родителей могут оставаться на дистанционном обучении

Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя управления образования города Алматы Кайрат Жуманов в ходе брифинга рассказал о формате обучения школьников в 1-5 классах, передает Kazakhstan Today.

По словам Жуманова, в настоящее время в Алматы функционируют 278 школ с общим контингентом более 287 тыс. учащихся, из них 207 государственных с охватом свыше 270 тыс. учащихся и 71 частная с охватом свыше 17 тыс. учащихся.

Как всем вам хорошо известно, в целях недопущения коронавирусной инфекции среди школьников и учителей учебный год начался с 1 сентября в школах в дистанционном формате. С третьей четверти учебного года учащиеся выпускных 9-х и 11-х классов перешли на комбинированное обучение (70% предметов ведутся в режиме офлайн и 30% предметов в режиме онлайн) и на сегодня в школах учатся 15 108 (70%) учащихся 9-х классов и 8260 (78%) учащихся 11-х классов. Переход обучающихся 9, 11 (12) классов на комбинированный формат обучения обосновывается подготовкой выпускных классов к итоговой аттестации, сдаче Единого национального тестирования и экзаменов для поступления в вузы и колледжи", - сказал он.

Однако в соответствии с постановлениями главного государственного санитарного врача РК и главного государственного санитарного врача Алматы, учащиеся с 1-5 классов переходят на формат комбинированного обучения, с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима с численностью детей в классах до 25 человек по заявлению родителей, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно.

На сегодня в школах перешли на комбинированное обучение 19 050 учащихся 1-4 классов и 1593 учащихся 5-х классов. Разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации учреждения образования. Разрешена организация питания учащихся школ при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала. В соответствии с Методическими рекомендациями МОН РК по организации учебного процесса в организациях среднего образования, в период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции при переходе организаций образования с дистанционного обучения в штатный режим, обучающиеся могут оставаться на дистанционном обучении по желанию родителей", - сказал Жуманов.

Он подчеркнул, что деятельность школ осуществляется при строгом соблюдении санитарных эпидемиологических требований и отметил, что все школы города на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами санитарной безопасности (тоннели, санитайзеры, тепловизоры, коврики для обуви и так далее).

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