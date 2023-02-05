04.02.2023, 14:13 28121
В Алматы временно изменятся схемы движения некоторых автобусов
Изменения связаны со съемками фильма
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По информации транспортного холдинга города Алматы, 4 февраля с 12.00 до 08.00 5 февраля в связи со съемками художественного фильма будут временно изменены схемы ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в городском акимате.
В частности:
№ 45 - в восточном направлении - ул. Тимирязева - ул. Желтоксан - пр. Абая - пр. Достык - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Достык - пр. Абая - ул. Желтоксан - далее по схеме;
№ 95 и № 121 - в восточном направлении - ул. Сатпаева - ул. Желтоксан - пр. Абая - пр. Достык - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Достык - пр. Абая - ул. Желтоксан - ул. Сатпаева - далее по схеме.
В связи со съемками фильма с 12.00 4 февраля до 8.00 5 февраля будет временно закрыта для движения площадь Республики от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан.
На данной локации пройдут съемки с использованием пиротехники, дыма и массовки - возможны громкие звуки, дым. Компания, отвечающая за производство фильма, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства", - уточнили в акимате.
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04.02.2023, 18:46 15896
Потребителям Риддера произвели перерасчет за недопоставленное тепло
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Риддер. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Восточно-Казахстанской области в ходе проверки деятельности АО "Риддер ТЭЦ" установила факты недопоставки тепловой энергии населению и ухудшения качества теплоснабжения.
С целью защиты прав потребителей прокуратурой области в адрес департамента по регулированию естественных монополий ВКО внесен акт надзора о принятии мер по обеспечению перерасчета АО "Риддер ТЭЦ". В рамках рассмотрения представления прокуратуры департаментом вынесено предписание, по которому АО "Риддер ТЭЦ" возмещены убытки 21,7 тысячи потребителям путем перерасчета на сумму 63 млн тенге", - сообщили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС. Очередная авария на ТЭЦ города произошла в начале января текущего года. Тогда затопило багерную станцию. В январе стало известно, что у Риддерской ТЭЦ сменился владелец.
04.02.2023, 11:29 32851
МЧС намерено привлекать к ответственности туристов, которых приходится искать спасателям
Фото: ДЧС Туркестанской области
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана планирует на законодательном уровне урегулировать привлечения к ответственности туристов.
В текущий зимний период спасательными подразделениями осуществлено 14 поисково-спасательных работ по поиску 147 туристов, которые, путешествуя в горной местности, не смогли самостоятельно определить маршрут движения для возвращения домой", - сообщили в МЧС РК.
Отмечается, что ввиду отсутствия в территориальных подразделениях МЧС сведений о маршрутах следования данных туристов спасателями затрачивается большое количество ресурсов и времени на их поиски. В условиях горной местности, низких температур, осадков и других сложных климатических условий время реагирования является ключевым фактором, влияющим на жизнь и здоровье людей.
В этой связи МЧС инициировано предложение в закон "О туристской деятельности в Республике Казахстан" в части информирования территориальных подразделений МЧС о маршрутах следования туристов и наделения правами уполномоченного органа в сфере гражданской информирования территориальных подразделений МЧС о маршрутах следования туристов защиты определять порядок информирования территориальных подразделений МЧС о маршрутах их передвижения. Данные нормы планируется реализовать в рамках разрабатываемого закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты. В дальнейшем МЧС планирует на законодательном уровне урегулировать процедуру привлечения к ответственности туристов за игнорирования вышеуказанных норм", - уточнили в министерстве.
По данным ведомства, подразделениями МЧС на постоянной основе проводится агитационная работа среди населения с раздачей памяток о соблюдении правил безопасности при туристических походах, ведутся разъяснительные работы по необходимости информирования наших подразделений о маршрутах туристов, также проводится активная работа в социальных сетях. Кроме того, создаются специальные контрольно-спасательные пункты в горных местностях, на которых осуществляется круглосуточное дежурство спасателей.
На сегодняшний день ведется работа по созданию единой системы туристской навигации и запуска мобильного приложения смарт-навигатор Tau Go для любителей походов в горы, который будет интегрирован с базой ДЧС. Проводится работа по оцифрованию туристических маршрутов в горной местности с привязкой к системе 2ГИС (электронный справочник с картой местности), которая будет работать в офлайн-режиме. На маршрутах следования туристов устанавливаются информационные щиты с указанием телефонов экстренных служб и соблюдения мер безопасности. Также на отдельных участках горной местности Алматы построены 15 горных хижин, в которых туристы смогут переждать и получить аварийный комплект первой помощи. Рядом с хижинами установлены тревожные кнопки для передачи спутникового сигнала SOS на пульт "112" и "109" службы спасения (на стадии подключения)", - сообщили в МЧС.
Напомним, в начале года в течение нескольких дней проводилась спасательная операция по эвакуации туристов, застрявших в районе Бартогайского водохранилища.
Рано утром 3 января поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок), которые второго января 2023 года на двух автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Вечером 3 января спасатели, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова, обнаружили около 40 автомашин. Сообщается, что у многих авто закончилось топливо. Спасатели произвели дозаправку автомашин и произвели частичную эвакуацию людей с машинами в колонне.
Эвакуация оставшихся в снежном заносе людей и техники усложнялась тремя лавинами, сошедшими на дорогу. По состоянию на 09.00 5 января 2023 года из снежного заноса был эвакуирован 81 человек (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), вызволено 22 единицы автотехники. 5 января 2023 года в 21.45 все застрявшие в снежном заносе на Бартогайском водохранилище были эвакуированы.
Всего в аварийно-спасательных работах были задействованы около ста человек и порядка 40 единиц техники департамента по ЧС, РОСО, департамента полиции, облздрава, МИО, добровольцев-волонтеров.
Кроме того, сообщалось о поисках в горах Туркестанской области 12 человек.
03.02.2023, 15:28 73926
Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом
Фото: МЧС РК
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Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тало-дождевые паводки могут возникнуть в случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в феврале и марте в Алматы и Алматинской области, рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций директор департамента гидрологии РГП "Казгидромет" Адель Ахметов.
По предварительному прогнозу, в Алматы ожидается ранняя весна.
В первой декаде марта ожидается повышение температуры воздуха до +2-7°С, днем до +10-15°С. В среднем температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 1 градус. Более детализированный прогноз на март 2023 года по городу Алматы будет выпущен 15 февраля", - отметил Ахметов.
Он подчеркнул, что в Алматы заметно повышается температура приземного воздуха. С 1976 года средняя годовая температура повышается со скоростью около 0,5°С за каждые 10 лет. Температура устойчиво повышается во все месяцы года. Наибольшими темпами это происходит в феврале и марте - на 1,3°С за каждые 10 лет.
Также в Алматы сокращается число дней с температурой ниже нуля и со значительными морозами (ниже минус 20°С) и увеличивается число жарких дней с температурой выше 30-35°С.
В этом случае все чаще можно ожидать высоких темпов таяния накопленного за холодный период снега. Кроме того, в Алматы увеличивается повторяемость волн тепла, следовательно, в конце зимы - начале весны увеличивается риск перехода от отрицательных температур к положительным", - сообщил представитель "Казгидромет".
По состоянию на 1 февраля сумма осадков за период влагонакопления в бассейнах рек северного склона Илийского Алатау, Жетысуского Алатау выше среднемноголетнего значения на 15-21%, в бассейнах рек южного склона Илийского Алатау и северного склона хребта Кетмень в пределах среднемноголетних значений. Снегозапасы в бассейнах горных рек в бассейнах рек Жетысуского Алатау выше среднемноголетнего значения на 39%, в бассейнах рек северного склона Илийского Алатау, южного склона Илийского Алатау и северного склона хребта Кетмень - в пределах среднемноголетних значений.
Ахметов напомнил, что ранее Казгидромет предупреждал о прогнозируемых сильных осадках в виде дождя, возможности интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений и подъемах уровней воды на реках в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях.
В период с 1 по 3 февраля 2023 года в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.
С учетом вышеуказанных факторов в случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в феврале и марте могут возникнуть тало-дождевые паводки. В южной половине Алматинской области количество осадков в феврале предполагается больше нормы. Анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, Алматинская область предварительно оценена паводкоопасным регионом с повышенными рисками", - подчеркнул Ахметов.
Напомним, в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. Эвакуированы более 200 человек. В регионе находится министр по ЧС Юрий Ильин. По его словам, риски удалось минимизировать благодаря своевременной работе акиматов и подразделений по ЧС. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.
Ранее глава МЧС заявлял, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону. В числе регионов с высокими рисками подтопления он назвал Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую области и области Абай и Жетысу.
03.02.2023, 10:12 85176
В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства
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Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящий момент в рамках базовой организации ведется разработка единых для всех стран - участниц СНГ норм в области сейсмостойкого строительства. Об этом сообщил генеральный директор АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры" Бегман Кульбаев.
По его словам, проведен анализ соответствующих национальных нормативных актов. Следующим шагом должна стать выработка согласованных единых норм и национальных приложений к ним. Единые нормы призваны не только дать толчок развитию сейсмостойкого строительства на пространстве СНГ, но и компенсировать имеющиеся пробелы в национальных законодательствах, регулирующих эту сферу.
Кроме того, в рамках этих мер мы решаем задачу по популяризации науки о сейсмостойком строительстве среди молодых ученых. Мы активно сотрудничаем с университетами и предоставляем возможности для развития талантливым выпускникам и аспирантам. Непрерывное пополнение кадрового пула компетентными специалистами - залог дальнейшего развития отрасли сейсмостойкого строительства, которая становится все более наукоемкой и высокотехнологичной", - подчеркнул Кульбаев.
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры посетила делегация исполнительного комитета СНГ. В ее состав вошли генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и директор департамента экономического сотрудничества Михаил Мыскин.
Следует отметить, что в 2019 году институту придан статус базовой организации государств - участников СНГ в области сейсмостойкого строительства. Основными направлениями деятельности являются содействие развитию связей для эффективного сотрудничества между проектными организациями и научно-исследовательскими институтами по обмену опытом в области сейсмостойкого строительства, совершенствование нормативно-технической базы, проведение научных и экспериментально-теоретических исследований, а также проведение вибродинамических натурных испытании зданий и сооружений в государствах - участниках СНГ.
Как сообщалось ранее, в Алматы, находящемся в 9-балльной сейсмозоне, намерены ограничить высотность зданий в верхней части города. Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
03.02.2023, 08:07 89521
В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет
Это делается, чтобы защитить психическое здоровье детей
Фото: pexels.com
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Нью-Йорк. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт представил законопроект о запрете пользователям до 16 лет доступа к социальным сетям с целью защиты их психического здоровья.
Дети нашей нации переживают кризис психического здоровья. Поэтому я представил законопроект о запрете доступа к социальным медиа детей моложе 16 лет", - цитирует политика РИА Новости.
Стюарт добавил, что никогда еще не было такого "депрессивного, тревожного и суицидального" поколения.
Наша ответственность - это защитить их от корня проблемы: социальных медиа", - резюмировал он.
Напомним, вчера в ходе заседания сената депутат Нурторе Жусип отметил, что признаки цифрового аутизма начинают отмечать во всем мире, в том числе и в Казахстане.
Дети теряют память, зрение и речь из-за длительного использования смартфонов. Им сложно самостоятельно мыслить, воспринимать длинные тексты, обращать внимание на окружающий мир", - заявил сенатор.
По его словам, неправильно противопоставлять гаджетизацию и современные технологии. В связи с этим депутат предложил родительским комитетам в школах и детских садах, а также общественным организациям активно рассказывать о вреде кибермании.
Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос заявил, что компьютеризация обучения привела к ухудшению зрения казахстанских школьников. Результаты медосмотров, проведенные в разных регионах страны, показывают, что на первом месте находится патология органов зрения (в 2021 году ее диагностировали у 60 490 школьников, в 2020 - у 22 795 школьников). Основными причинами ухудшения зрения, по мнению Тугжанова, являются приобщение их к информационным технологиям, компьютеризация обучения - увеличение учебной нагрузки, связанной с активным использованием гаджетов и мобильных телефонов, чрезмерные информационные нагрузки через социальные сети мобильных устройств, нарушение гигиены зрения и несоблюдение зрительного режима.
По мнению профессора неврологии Рината Гимранова, развитие цифрового аутизма - обратный эффект беспрепятственного доступа к массиву информации.
Он перечислил признаки развития цифрового аутизма:
- чрезмерная привязанность к смартфону, браслету, лэптопу и интернету, постоянное стремление заглянуть в Сеть не затем, чтобы узнать конкретную информацию, а по привычке - это уже явные проявления сформировавшейся зависимости. Семья не общается друг с другом, а смотрит в гаджеты;
- постоянная потребность проверять социальные сети. Палец тянется к экрану даже в моменты, когда вы общаетесь с друзьями или родными;
- много времени проводите в интернете, теряете контроль за временем, не замечаете его течения;
- человеку комфортнее общаться в мессенджерах, чем в реальности, лицом к лицу. Причем использование программ для переписки превалирует даже над звонками по телефону;
- легко отказываетесь от общения с человеком, если ради этого требуется подстраиваться под особенности его характера, образа жизни. Другими словами - неприемлемо на шажок выйти из собственной зоны комфорта;
- не испытываете эмпатии (сопереживания). Неспособны определить, что чувствует человек без конкретных указателей (эмодзи или слов) в определенной ситуации, не испытываете потребности понимать чужие эмоции;
- люди становятся легко заменимы. Вы не испытываете неприятных эмоций, если приходится прервать с кем-то отношения, так как его легко заменить другим человеком;
- в быту, повседневной жизни происходит мало запоминающихся событий, нет каких-то увлекательных, интересных дел.
При этом люди склонны отрицать наличие проблемы. Чтоб доказать правоту, близким можно установить на гаджет приложение, которое ведет учет времени пользования девайсом. Объективные цифры могут оказать на человека вразумляющее действие.
Последствия
Главная проблема развития цифрового аутизма - это потеря уровня интеллекта, мозг как бы перестает соображать. Человек глупеет, теряя связи с обществом, отработанный навык взаимодействия с окружающими людьми. Часть нейронов просто перестает быть задействована в регулярной работе головного мозга, а потому за ненадобностью деградирует, отмирает", - пишет ученый.
Второе негативное последствие, и наиболее распространенное, - чувство одиночества. Находя большое количество общения в сети, мы теряем его в реальной жизни. Это приводит не просто к исчезновению умения общаться вживую, но и к возникновению постоянного чувства неудовлетворенности собой и общением.
В большинстве случаев люди, активно поддерживающие взаимоотношения через социальные сети, практически не способны общаться на том же уровне, встретившись вживую.
Отсутствие живого общения с людьми - это исключение из жизни одного из основных тренажеров нашего мозга, позволяющего добиваться максимальной эффективности", - говорится в статье.
02.02.2023, 18:46 116966
В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам
56 подрядчиков без уважительных причин не завершили в срок 50 объектов на 15 миллиардов тенге
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Уральск. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ исполнения договоров о госзакупках за 2022 год, проведенный в Западно-Казахстанской области, показал, что каждый четвертый объект по госзакупкам не завершен. Об этом сообщил представитель филиала РОО "Әділдік жолы" Бауыржан Ахметжанов во время общественного совета.
Мы с коллегами-общественниками разработали вопросы и таблицы, запросили сведения у всех госорганов области. Особенно у тех, у кого миллиардные бюджеты. Однако наши запросы проигнорировали в правлении пассажирского транспорта и автодорог и в управлении энергетики и ЖКХ. То есть в статистике отсутствуют цифры этих управлений, это примерно 26 млрд и 1 млрд соответственно", - цитирует Ахметжана портал "Мой город".
По его словам, в прошлом году в области заключен 201 договор на 79,2 миллиарда тенге с 68 подрядчиками. Из них 37 - из других областей. Завершены работы по 66 объектам на сумму 14,3 миллиарда тенге. Не завершены 135 объектов на сумму 34,9 миллиарда тенге. Из них 85 объектов стали переходящими на 2023 год.
56 подрядчиков без уважительных причин не завершили в срок 50 объектов на 15 миллиардов тенге", - рассказал Ахметжанов.
В пример он привел на завершенный в срок капитальный ремонт школы села Раздольненское района Байтерек.
За 5 месяцев ТОО "ГрадСтройСервис" не отремонтировало школу за 250 миллионов, сделана половина работы", - заявил общественник.
При этом, по его словам, те работы, которые сделаны, нельзя назвать качественными. Сейчас на объекте приостановлены строительно-монтажные работы и проводится корректировка проектно-сметной документации.
Ранее ТОО "ГрадСтройСервис" подверглось критике от акима области Наримана Турегалиева.
Главу региона возмутило, что в области затягивается строительство домов и социальных объектов, среди которых печально известная школа для одаренных детей № 8. Учебное заведение третий год на замке. Здание было признано аварийным, и в нем собирались сделать ремонт. Для этого учеников перевели в среднюю школу № 37. До сих пор в закрытом учебном заведении ничего не делается. Ученики даже попросили помощи у президента", - пишет сайт.
Ранее сенатор Андрей Лукин раскритиковал работу Комитета государственного аудита. По его словам, обязательные камеральные проверки не проведены по более чем 3 тысячам госзакупок на сумму около 300 млрд тенге.
За 8 месяцев прошлого года в Казахстане выявлено 27 признаков картельных сговоров на госзакупках, когда предприятия выступали друг для друга подрядчиками и субподрядчиками по исполнению договоров.
В мае прошлого года зампредседателя Антикора Улан Саркулов рассказал, что закрытость процедуры некоторых закупок является причиной коррупции. По его словам, закрывая закупку грифом "ограниченное распространение информации", заказчик фактически вводит ее в коррупционное поле.
В пример он привел случаи, когда в некоторых регионах под видом социально значимых мероприятий, которые должны быть направлены на благотворительность, фактически закупались концерты, зрелищные шоу и частные авторские вечера.
Только в рамках одного региона на эти цели затрачено порядка 1,7 млрд тенге", - подчеркнул Саркулов.
02.02.2023, 17:15 121526
Сенатор: Цифровой аутизм - болезнь XXI века
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанским детям грозит цифровой аутизм, такое мнение высказал сенатор Нурторе Жусип.
Депутат отметил, что признаки цифрового аутизма начинают отмечать во всем мире, в том числе и в Казахстане.
Дети теряют память, зрение и речь из-за длительного использования смартфонов. Им сложно самостоятельно мыслить, воспринимать длинные тексты, обращать внимание на окружающий мир", - заявил сенатор.
По его словам, неправильно противопоставлять гаджетизацию и современные технологии. В связи с этим депутат предложил родительским комитетам в школах и детских садах, а также общественным организациям активно рассказывать о вреде кибермании.
Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос заявил, что компьютеризация обучения привела к ухудшению зрения казахстанских школьников. Результаты медосмотров, проведенные в разных регионах страны, показывают, что на первом месте находится патология органов зрения (в 2021 году ее диагностировали у 60 490 школьников, в 2020 - у 22 795 школьников). Основными причинами ухудшения зрения, по мнению Тугжанова, являются приобщение их к информационным технологиям, компьютеризация обучения - увеличение учебной нагрузки, связанной с активным использованием гаджетов и мобильных телефонов, чрезмерные информационные нагрузки через социальные сети мобильных устройств, нарушение гигиены зрения и несоблюдение зрительного режима.
Дополнено 02.02.2023, 18.22
По мнению профессора неврологии Рината Гимранова, развитие цифрового аутизма - обратный эффект беспрепятственного доступа к массиву информации.
Он перечислил признаки развития цифрового аутизма:
- чрезмерная привязанность к смартфону, браслету, лэптопу и интернету, постоянное стремление заглянуть в Сеть не затем, чтобы узнать конкретную информацию, а по привычке - это уже явные проявления сформировавшейся зависимости. Семья не общается друг с другом, а смотрит в гаджеты;
- постоянная потребность проверять социальные сети. Палец тянется к экрану даже в моменты, когда вы общаетесь с друзьями или родными;
- много времени проводите в интернете, теряете контроль за временем, не замечаете его течения;
- человеку комфортнее общаться в мессенджерах, чем в реальности, лицом к лицу. Причем использование программ для переписки превалирует даже над звонками по телефону;
- легко отказываетесь от общения с человеком, если ради этого требуется подстраиваться под особенности его характера, образа жизни. Другими словами - неприемлемо на шажок выйти из собственной зоны комфорта;
- не испытываете эмпатии (сопереживания). Неспособны определить, что чувствует человек без конкретных указателей (эмодзи или слов) в определенной ситуации, не испытываете потребности понимать чужие эмоции;
- люди становятся легко заменимы. Вы не испытываете неприятных эмоций, если приходится прервать с кем-то отношения, так как его легко заменить другим человеком;
- в быту, повседневной жизни происходит мало запоминающихся событий, нет каких-то увлекательных, интересных дел.
При этом люди склонны отрицать наличие проблемы. Чтоб доказать правоту, близким можно установить на гаджет приложение, которое ведет учет времени пользования девайсом. Объективные цифры могут оказать на человека вразумляющее действие.
Последствия
Главная проблема развития цифрового аутизма - это потеря уровня интеллекта, мозг как бы перестает соображать. Человек глупеет, теряя связи с обществом, отработанный навык взаимодействия с окружающими людьми. Часть нейронов просто перестает быть задействована в регулярной работе головного мозга, а потому за ненадобностью деградирует, отмирает", - пишет ученый.
Второе негативное последствие, и наиболее распространенное, - чувство одиночества. Находя большое количество общения в сети, мы теряем его в реальной жизни. Это приводит не просто к исчезновению умения общаться вживую, но и к возникновению постоянного чувства неудовлетворенности собой и общением.
В большинстве случаев люди, активно поддерживающие взаимоотношения через социальные сети, практически не способны общаться на том же уровне, встретившись вживую.
Отсутствие живого общения с людьми - это исключение из жизни одного из основных тренажеров нашего мозга, позволяющего добиваться максимальной эффективности", - говорится в статье.
02.02.2023, 14:22 115106
Сенат одобрил закон по вопросам регулирования трудовых конфликтов
Законопроектом определены условия, при которых работники могут проводить забастовки
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в ходе заседания сената депутаты рассмотрели и одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов".
Отмечается, что документ был разработан для совершенствования законодательства по вопросам регулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов. Поправки коснутся деятельности согласительной комиссии, уточнения роли профсоюзов в решении коллективных трудовых споров, а также условий, при которых могут быть проведены собрания или предупредительные забастовки, и других соответствующих вопросов.
Глава государства неоднократно поднимал вопрос о необходимости дополнительного регулирования правоотношений, связанных с трудовыми спорами. Разработанный в соответствии с этим закон нацелен на совершенствование отечественного законодательства. Использование альтернативных способов разрешения споров является одним из важных направлений развития правовой политики. Закон способствует изменению порядка рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. Также будет усилен статус согласительных и примирительных комиссий. Считаем, что новые нормы придадут импульс усилению защиты прав работников и снижению трудовых конфликтов", - подчеркнул председатель сената Маулен Ашимбаев.
Кроме того, в ходе заседания сенаторы рассмотрели и одобрили закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года".
Протокол направлен на решение вопросов, связанных с деятельностью пунктов пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза. Законом предлагается закрепление на уровне международного договора порядка, этапов и сроков проведения совместных контрольных мероприятий, механизма устранения выявленных нарушений, а также организационных вопросов взаимодействия участников проверки.
Также рассмотрен вопрос повестки дня - представление Центральной избирательной комиссии РК о досрочном прекращении полномочий депутата Каримовой Гульмиры Раинбековны в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан.
В своем выступлении Маулен Ашимбаев от себя лично и от имени палаты еще раз выразил соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны. Он отметил, что Гульмира Каримова внесла значительный вклад в развитие Северо-Казахстанской области и национальной системы образования.
Напомним, новоизбранный сенатор Казахстана Гульмира Каримова скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет.
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