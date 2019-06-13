Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - В Алматы временно перекроют участки улиц Наурызбай батыра и Торайгырова, передает Kazakhstan Today.

В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра, участок от улицы Кабанбай батыра до проспекта Абая, с 23.00 12 июня до 06.00 13 июня будет перекрыт. По этой же причине с 22.00 12 июня до 06.00 13 июня перекроют участок улицы Торайгырова от улицы Каблукова до улицы Навои, сообщили в компании "Алматы жолдары".

Во избежание заторов жителей и гостей Алматы попросили скорректировать свой маршрут заранее.

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