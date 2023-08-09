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Алматы. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершено строительство новой подстанции "Алмагуль", которая обеспечит бесперебойным электроснабжением свыше 200 тысяч жителей. Об этом - В Алматы завершено строительство новой подстанции "Алмагуль", которая обеспечит бесперебойным электроснабжением свыше 200 тысяч жителей. Об этом сообщили в городском акимате.





Работы по строительству подстанции "Алмагуль", расположенной в Бостандыкском районе Алматы на пересечении улиц Гагарина и Кожабекова, завершены на 100%. Также завершена прокладка 4,8 км кабельной линии 110 кВ электроснабжения к данной подстанции. Данная подстанция позволит покрыть нагрузки потребителей южной части Алматы. К ней будут подключены строящиеся и новые жилые комплексы в квадрате улиц Аль-Фараби - Жарокова - Утепова - Розыбакиева, микрорайона Алмагуль. Мероприятие по подключению кабелей на секциях и перевод нагрузок потребителей будет произведено АО "АЖК", - проинформировали в ведомстве.





По данным акимата, необходимость в подстанции была вызвана частыми отключениями электричества в Бостандыкском районе в связи с массовыми, хаотическими застройками. Этот вопрос подняли жители Бостандыкского района в ходе встречи с акимом Алматы.





Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





Аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе заседания правительства в декабре прошлого года сообщил , что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве.





Напомним, также в текущем году планируют ввести в эксплуатацию электроподстанцию "Туздыбастау".



