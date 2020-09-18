В АО "НК "КТЖ" предупредили о возможных задержках поездов

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today -В 2020 году капитальному ремонту подвергнут более 400 километров железной дороги. В пресс-службе АО "НК "КТЖ" отметили, что модернизация железнодорожного пути направлена на повышение безопасности движения и увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов, передает Kazakhstan Today.

Ремонтные работы начались в апреле 2020 года и продолжаются по сей день. На каждом объекте применяются ремонтные поезда, краны, железнодорожные платформы МПД и УСО, путевые машины тяжелого типа и другая техника.

Работы проходят в штатном режиме, без задержек. Учтены все меры безопасности, принятые в рамках борьбы с КВИ.

В АО "НК "КТЖ" обратили внимание пассажиров на возможные корректировки в графике движения поездов. На сегодня всего по плану идет капитальный ремонт на 245,9 километрах пути. Среди них ремонтными работами охвачены такие участки, как Апановка - Аманкарагай - Казанбасы; Кошкентал - Жыланды; Калаш - Бадам; Костаин - Акдала и другие.

Напомним, из-за пандемии объем пассажироперевозок снизился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

13 августа решением совета директоров АО "НК "Казакстан темір жолы" и по согласованию с правлением фонда АО "ФНБ "Самрук-Казына" новым генеральным директором АО "Пассажирские перевозки" назначен немецкий специалист Питер Штурм, возглавлявший дирекцию Азиатско-Тихоокеанского региона в DB Engineering & Consulting.

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